Pühapäev toob Piritale tuhandeid võimlejaid

Lastekaitsepäevale pühendatud Tallinna 20. võimlemispidu kannab nime „Maailma aeg“ ning keskendub oma ideekavandiga aja kulule ning oskusele oma aega planeerida.

„Aega on meile sarnaselt antud, kuid me ise otsustame, mida sellega peale hakata. Mingil veidral põhjusel kipume kiire elutempo kõrvalt olema ajaga kitsid eluliselt oluliste asjade puhul ning andma liialt tähelepanu asjadele, mis päeva lõpus mingit tähtsust ei oma. Tänavuse peoga tahame inimestele meelde tuletada need lihtsad asjad, mille jaoks võiks oma elus alati aega leida – perekonnale, sõpradele ja oma tervisele,“ rääkis Tallinna võimlemispeo pealavastaja Tea Kõrs.

Võimlemispeol osaleb üle kahe tuhande võimleja, kellest noorimad on kuuekuused beebid ja eakamad üle 70-aastased daamid. Lisaks Tallinna ja Harjumaale kaasab tänavune pidu võimlejaid ka Raplast, Haapsalust, Kullamaalt, Pärnu-Jaagupist, Võrust, Paidest, Kiviõlist, Viljandist, Setomaalt, Saaremaalt ja Hiiumaalt.

„Tallinna pidu ei ole ammu enam pealinnakeskne üritus, seda näitab aasta-aastalt kasvav osalejate arv ning suur huvi võimlejatelt üle kogu Eesti. Tallinna eeskujul on taaskäivitunud võimlemispidu Tartus, mis sellel aastal juba toimub kaheksandat korda. Inspiratsiooni Tallinna pidudest on saanud ka Pärnu ja Võru,“ rääkis Tallinna võimlemispeo projektijuht Lembe Laas.

Tallinna võimlemispeol saab näha kolme suvise tantsupeo võimlemisbloki kava. Samuti kaasatakse tänavu võimlemisse ka tuhanded pealtvaatajad, kes Haigekassa eestvedamisel ja pealavastaja Tea Kõrsi juhendamisel võimlevad oma südame ja tervise heaks.