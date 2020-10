Peeter Lusmägi: Koroonaperiood näitas, et liikumine on üks inimese põhiõigusi!

Kuidas on eestimaalaste liikumisaktiivsust mõjutanud koroonaaeg?

Kevadel, kui paljud meist hakkasid koduseinte vahel töötama, võisime täheldada väga selget tendentsi, et terviserajad täitusid inimestega. Senised uuringud on näidanud, et peamised põhjused liikumisharrastusega mittetegelemiseks on olnud ajapuudus, huvipuudus ja väsimus peale tööd, mida ma ise olen tõlgendanud suuresti otsitud vabandusteks. Koroonaperiood lükkaski need põhjendused paljudel puhkudel ka ümber. Nüüd on omaette küsimus, kas seda liikumissoovi õnnestus ka eestimaalastel endas hoida. Saame sellele küsimusele vastuse mõne nädala jooksul, kui meieni jõuavad iga-aastase täiskasvanud elanikkonna kehalise aktiivsuse uuringu tulemused. Naljaga pooleks öeldes saime sellel lühikesel perioodil teada, et inimeste üks esimesi inimõigusi ja soove on väljas liikuda.

Mida tuua välja laste puhul?

Esiteks kindlasti seda, et kui lapsevanemad suundusid liikumisradadele, siis loomulikult võeti ka tihtipeale lapsed kaasa ning loodetavasti tunti rõõmu koos liikumisest. Me teame Eesti uuringutest väga hästi, et piisavat liikumiskoormust ehk 60 minutit päevas saab vaid iga viies laps. Enamgi veel, vaatamata sellele, et ligi pooled lastest käivad küll regulaarselt treeninggruppides, kuid omakorda neist pea pooled ei saa ka sealt piisavat liikumiskoormust. Koolidel ja spordiorganisatsioonidel on oluline ja toetav roll laste liikumisaktiivsuse tõstmisel ja liikumiseks lahenduste pakkumisel, kuid päeva lõpuks taandub siiski rõhuasetus peres olevatele väärtustele ja hoiakutele.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi koos Spordinädala patrooni rektor Tiit Landiga Tallinna ülikool

Kool on alanud, väljas vananaistesuvi, mida soovitad kooliperele?

Uuemate teadusartiklite kohaselt on oht Covid-19 nakatuda siseruumides pea 20 korda suurem kui välitingimustes viibides. Praeguste ilmade juures võis üritada viia läbi nii õuevahetunde kui ka õuetunde nii palju kui võimalik. Koolipidaja võiks läheneda koolipäevadele paindlikult: ajutiselt distantseeruda väljakujunenud tunni- ja vahetunni pikkusest ning rakendada pikki vahetunde ja võimalusel ka „nihkes“ tunnipaani, mis tagaks, et ühel ajal ei oleks tavapärane rohkearvuline laste arv vahetunnis koos. Know-how, kuidas neid vahetunde huvitavalt ja efektiivselt sisustada, on juba Eestimaal üsna jõuliselt levimas tänu Liikuma Kutsuva Kooli programmile, millega on liitunud enam kui 100 kooli üle Eesti. Ja kui meie kliima sunnib taas vahetunde seinte vahel tegema, siis on neil ka selleks lahendused olemas. Loomulikult adun selgelt, et eelpool mainitut on linnaruumis oluliselt keerukam teha kui maakohtades, kuid keeruline olukord sunnib meid kõiki mõtlema ja tegutsema “kastist väljas”.