NOORED OLÜMPIALE | Algas heategevusliku spordisarja #LeiaEndasVõitja teine etapp

Võistlusel on kokku neli etappi, juulist oktoobrini:

Teine etapp (rattasõit) toimub 6.-16. august.

Kolmas etapp (jooks) toimub 7.-13. september.

Neljas etapp (rattasõit) toimub 5.-11. oktoober.

Distantsid jooksul on 10 KM (kepi)kõnd, 5 KM/10 KM/21.1 KM jooks ja distantsid rattasõidul 5 KM (kepi)kõnd, 15 KM, 40 KM, 90 KM.

Peaauhinnaks on Hyndai Kona 1-kuuline kasutusõigus, mille paneb välja Auto Forte.

Peaauhind loositakse välja kõigi vahel, kes on osalenud neljast etapist vähemalt kolmel. Lisaks loositakse pärast igat etappi välja auhindu kõikide osalejate vahel. Auhinnad on välja pannud Auto Forte, Sportland, Polar MEFO, Balsnack.

SA Noored Olümpiale kaasasutaja Paavo Pauklini sõnul on seoses Olümpia edasilükkumisega noorsportlased sattunud keerulisse olukorda, sest täiendavaks ettevalmistusaastaks tuleb leida lisavahendeid. Suur osa sportlaste toetustest olid mõeldud tähtajaga kuni 2020. aasta Olümpiani ning Olümpia edasilükkumist nendes lepingutes ette ei nähtud. Soovime jooksusarjaga koguda 20 000 eurot, millega saame natukenegi meie “tulevaste olümpiavõitjate” ettevalmistuskulude katmist toetada.

Spordisarja ühe etapi pilet on 10€ ning seda saab tasuda SportID keskkonnas liikumiskompensatsiooni kontolt või kandes summa SA Noored Olümpiale kontole (EE317700771001742696) ja kirjuta selgitusse oma täisnimi ning distants mida soovid läbida. Näiteks Mari Maasikas, 40 km rattasõit.

Lisaks on võimalik osta ka toetaja pilet (50€) või VIP toetaja pilet (100€). Nende piletite ostmise jaoks tuleb kirjutada birgit@nooredolumpiale.ee oma nimi, millisele etapile soovid pileti osta ning distants mida soovid läbida. Toetaja pileti soetajad saavad endale ka valida vinge Noored Olümpiale spordisärgi ning VIP pileti soetajad saavad lisaks särgile ka eksklusiivse Noored Olümpiale stipendiaatide autogrammidega pildi.

Lisainfot võistluse kohta saab Facebookist SA Noored Olümpiale lehelt