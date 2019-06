Narva Energiajooks toob starti Eesti parimad pikamaajooksjad

Poolmaratoni stardinimekirjas on Eesti parimad pikamaajooksjad. Kell 11.00 startiva 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni distantsi favoriitideks on Tiidrek Nurme Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist, Roman Fosti Sparta Spordiseltsist ja Ibrahim Mukunga. Poolmaratonis on oodata põnevat vastaseisu, sest Mukunga on sel kevadel võitnud kõik jooksuvõistlused, milles osalenud. Tiidrek Nurme omakorda jooksis aprillis uue isikliku rekordi maratoni distantsil ajaga 2:13:40. Narva Energiajooksude üheksa aastase ajaloo kiireima poolmaratoni aja 1:03:55 jooksis 2018. aastal Dominic Kiptarus.

Naistest on poolmaratonis favoriitideks eelmisel aastal hõbedale tulnud Kaisa Kukk klubist Treeningpartner ning mullu pronksmedali võitnud Olga Andrejeva Sparta Spordiseltsist. Meistritiitlit läheb püüdma ka Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Liina Luik.

Kell 14.00 startiv Narva Energiajooksu 6-kilomeetrine distants jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele toob starti rekordiliselt üle 2000 liikumisharrastaja.

Narva ja Virumaa inimestel ning kõigil teistel Narva Energiajooksule saabujatel tasub kaasa võtta ka lapsed. Laupäeval kell 11.30 algavad rannahoone juures Joaoru saarel lustakad Mesikäpa lastejooksud, millest osavõtt on kõigile tasuta. Lastejooksudele on oodatud kõik lapsed vanuses 2-12. Soovitav on kohapeal aja kokkuhoidmiseks lapsed eelregistreerida internetilehel www.jooks.ee.

Eesti meistrivõistluste ja Energiajooksu autasustamistseremooniad toimuvad Joaorus, võistluskeskusesse püstitatud laval, kus annab sportliku laupäeva lõpetuseks tulise kontserdi armastatud artist Koit Toome.