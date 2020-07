Murettekitav avaldus: taliolümpia toimumine võib olla küsimärgi all

Pound andis uudisteagentuurile Reuters intervjuu. “Kui järgmisel aastal juulis-augustis on meil Tokyos probleeme koroonaga, siis mul on raske ette kujutada, et see ei mõjutaks kõigest seitse kuud hiljem sarnases piirkonnas toimuvaid taliolümpiamänge,” avaldas ROK-i liige.

Pekingi taliolümpiamängud on planeeritud toimuma 4.-20. veebruaril 2022. Tokyo suveolümpiamängud peetakse aga 23. juulist 8. augustini 2021.

Ta sõnul on ka oht, et Pekingi olümpiast kujuneb poliitiline vaatemäng. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on kutsunud koroonaviirust “hiinlaste viiruseks”. Ta süüdistab Hiinat selles pandeemias ning soovib näha seda riiki maailmas toimuva kriisi eest vastutavana.

Pound spekuleerib erinevaid stsenaariume, mis võivad olümpial hakata toimuma. Üks võimalus on ka see, et Hiina ei luba Ameerika Ühendriikide sportlasi enda territooriumile. Ta küll lisab, et see on ekstreemne stsenaarium, kuid kõike võib juhtuda.

Pound on Kanada advokaat ja endine olümpiasportlane ujumises. Ta on olnud WADA president ja ROK-i asepresident.