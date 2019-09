Miks on lihased pinges ja kuidas sellest tundest vabaneda? Tule ja kuula loengus!

Lihaspinged on levinud kaebus, mis kimbutavad inimesi, kel tööga kaasnevat stressi on palju või kel pikaajaliselt tuleb hoida staatilisi asendeid. Kuigi tegu ei ole otseselt millegi ohtlikuga, on kaebused tihti kroonilised ja häirivad enesetunnet olulisel määral, selgitab füsioterapeut Metsma. Kuidas siis aidata ennast, kui võitled lihaspingetega?

Loengus mõtestab füsioterapeut lahti lihaspingete olemuse ja õpetab seda eristama ületoonusest, spastilisusest, spasmist, krambist, kontraktsioonist, jäikusest jms. Metsma analüüsib olukordi, kus lihaspinge võib olla hea ja loomuliku kuluga nii, et sekkuda/ravida polegi vaja. Samas uurib ta võimalikke riskitegureid lihaspingetele nii ebasobivast treeningu ülesehitusest ergonoomikani. Ta vaatleb, millised sekkumised aitavad lihaspingeid leevendada ja millised mitte (sealhulgas massaaž, venitused, jõuharjutused, vibratsioon, kinesioteip jpm). Spetsialist vastab küsimusele, miks mingi sekkumine töötab või ei tööta. Lisaks jagab ta lihaspingete leevendamiseks praktilisi soovitusi kontoritöötajatest sportlasteni, nii ägedate kui krooniliste kaebuste korral, mida kuulajad saavad rakendada oma igapäevases töös või treeningutes.

Lihaspingete loeng on sel sügisel teine loeng Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, tervisekontroll, hormoonid, mikrobioom, spordialadest rattasõit ja jooga jne. Vaata täpset kava all.