Miks lihased pinges ja kuidas sellest tundest vabaneda?- tule kuula 24.09 õhtul

Lihaspingete loeng on üks (ja sel sügisel teine) loeng Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, tervisekontroll, hormoonid, mikrobioom, spordialadest rattasõit ja jooga jne. Vaata täpset kava all.

Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on vaid 6 € (maksmine kohapeal, sularahas), sest loengusarja toetab Tallinn Liigub.

Lektor Taavi Metsma on lõpetanud nii Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala, kui ka Tartu Ülikooli terviseteaduste magistriõppe. Lisaks omandanud rehabilitatsiooni spetsialistide ja abivahendi tehniku kutse. Peamiselt spetsialiseerub Metsma skeletilihassüsteemi füsioteraapiale (akuutsed ja ülekoormusvigastused, postoperatiivne taastumine ning püsima jäänud valu). Hetkel töötab ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ergonoomika ja IPT personaaltreenerite koolituses õppejõuna, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ortopeedia osakonna füsioterapeudina ja erafirmades Fysioviis ja Sportomedica koolitaja/füsioterapeudina. Oma töös hindab kõrgelt kaasaegset tõenduspõhist lähenemist, mistõttu armastab lugeda palju erialast kirjandust, täiendada end koolitusel ning aeg-ajalt kogunenud teadmiseid ka koolitajana edasi anda.

Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2019 on peale seda veel 11 loengud. Need on:

01.10 Üleminekuperiood ja ettevalmistus uueks ratta hooajaks - Eesti Maastikuratturite koondise peatreener Karmen Reinpõld

08.10 Hormoonid organismis ja nende roll saavutusvõimes - meditsiiniteaduste doktor Margus Annuk

15.10 Kaela - ja õlavöötme valulikkus - põhjused, ennetamine ja ravi - füsioterapeut Katre Lust-Mardna

22.10 Mikrobioom, toitumine ja liikumine - bio- ja toiduainete tehnoloog Kaarel Adamberg

29.10 Praktilisi soovitusi laborianalüüside tõlgendamisel arstilt - laboriarst dr Anneli Raave-Sepp

05.11 Venitus soojendusel, treeningus ja taastumisel - füsioterapeut Jörgen Puis

12.11 Terve keha ja vaimse tasakaalu saavutamine jooga abil - joogaõpetaja Kristiina Piiparinen

19.11 Südame ja spordi vastastikune mõju - kardioloog ja spordiarst dr Meelis Vainu

26.11 Haigused, taastumine ja sportimine - spordiarst Agnes Mägi

03.12 Lihastreeningu enamlevinud vead ja õige viis - treener ja toitumisterapeut Egle Eller-Nabi

10.12 Treeningu mõju kesknärvisüsteemile ja ajule - TLÜ professor Kristjan Port

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: https://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Loengusarja korraldab TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut ja toetab Tallinn Liigub.

Inimestele teavitust aitab teha Delfi.

Artikliga on seotud osad varasemate aastate loengute täispikad videod, mida Delfi on filminud.