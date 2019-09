Mida teha Spordinädalal! Maailmatasemel kurlingumängijatega jääle, Raul Ollega rullsuusatama?

24. septembril kl 18 oodatakse huvilisi Tallinnas Hirveparki Kalambuuri kohviku treppide juurde, et saada osa ühest mõnusast üldfüüsilisest treeningust. Treeningu viib läbi Kaia Kollo, kes on töötanud füsioterapeudina, personaaltreenerina MyFitnessis, Eesti parasportlaste üldfüüsilise treenerina ning täna on ametis liikumisharrastusjuhina Eesti Paralümpiakomitees.

Kl18 saab Järve metsas õppida jooksutreener Toomas Tarmi käe all õppida õiget jooksutehnikat, uuel Järve kergliiklusteel Liivametsa tee parklas ootab samal ajal suusahuvilisi endine tippsuusataja Raul Olle. Kl 19-21 saavad huvilised oma lööke proovida Pomerantsi poksiklubis

Kaitseväe spordirühm korraldab 25. septembril Tallinnas Kalevi staadionil aktiivse liikumishommiku. Propageerimaks aktiivset liikumist ja tutvustamaks laiemale üldsusele kaitseväes kasutatavat üldfüüsilist testi, kutsub Spordirühm Vabariigi Valitsust, Riigikogu liikmeid, EOK juhte ja Spordinädala patroone sooritama kaitseväe üldfüüsilist testi. Sama päeva õhtul kl 18.30 – 20.30 saab Tondiraba jäähallis (Varraku 14) Eesti kurlingu segapaari, MMil kuuenda koha saanud Marie Turmanni ja Harri Lille käe all õppida kurlingut.

Haapsalu inimesed saavad külastada TerviseStuudios kell 19.30 kavas olevat BodyArt tasuta näidistundi.

” Spordinädala läbiviijateks Eestis on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile.

26. septembri õhtul on liikumissõprade päralt Haabersti MyFitness, kui kl 19-21 toimub seal BeActive Night. Kavas treeningud nii sees kui väljas. Tule proovi ühe õhtu jooksul erinevaid treeningstiile, võta osa Cross Training võistlusest või välirajal atraktiivsest Madness Race takistusjooksust!

27. septembril tutvustatakse kl 18-21 Tallinna Aikidoklubi Taikikais (Sõle tn 40) traditsioonilisi Jaapani võitluskunste. Julgemad saavad osaleda nii Aikido, Iaido ja Naginata treeningutel.

29. septembril on Lasnamäe kergejõustikuhallis (Punane tee 45) võitlusspordi tervisepäev. Programmis on jooksuvõistlused lastele, takistustega teatevõistlused, üldtreeningud erinevatel võitlusspordi aladel (taekwondo, poks, kudo, spochan, taipoks jne) 8 treeneri juhendamisel, näidisesinemised ja avatud tunnid kõigil esindatud aladel.

Registreeri ka oma üritus Spordinädala raames! https://www.spordinadal.ee/

” Spordinädala 2019 tegevustesse on kaasatud suur arv erinevas vanuses osalejaid paljudest eluvaldkondadest. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga 450 haridusasutust, kes korraldasid kokku 661 eripalgelist sündmust.