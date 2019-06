MATKAJUHILT HARRASTAJALE: Fred Viiul: matk õpetab orienteeruma ka iseendas!

Päevakutele ikka proovin jõuda korra või kaks nädalas. Päevakute valik on Tallinna kandis praegu väga hea. Tööpäevadest ainult reedel ei ole minu teada järjepidevat päevakut kuskil lähedal, kõik muud päevad on kaetud. Nädalavahetustel on igasuguseid võistlusi ja muid üritusi, kus saab orienteeruda - seega leiab tegevust küll. Info on hästi kokku koondatud aadressile www.orienteerumine.ee. Kui huvi on, tasub järele vaadata. Tavaliselt on päevakutel mõeldud ka laste peale, kellel on oma väikesed rajad üles pandud ja lõpus pakutakse kommi - hea võimalus lapse nina nutiseadmest välja saada.

Kas matkade kontekstis on orienteerumisoskus oluline ja praktiline?

Organiseeritud matkadel osalejal tavaliselt orienteerumist siiski vaja ei lähe, käid grupiga kaasas ja grupijuht ütleb, kuhu minna. Ise matkates või gruppi juhtides on aga kaardiga orienteerumine oluline, pead ju ikka aru saama kus parasjagu oled ja kuhu suunas minna. Tähistatud rajad ja viidad muidugi aitavad, kuid kaart annab kindluse, et minnakse ikka mööda õiget tähistust. Matkates on väga abiks tänapäeva tehnoloogia, enamik matkaradu on nutitelefonide kaardirakendustes ja sealt saab ilusasti jälgida, kas ollakse rajal ja minnakse õigele poole ja kui palju on veel sihtkohani astuda – tuleks ainult jälgida, et nutiseadme akut jätkuks (akupank kaasa).

Reisigrupp Altais Bluhhat imetlemas

Selle võiksid selgeks õppida kõik?

Kaardi ja kompassiga orienteerumine on tegelikult väga lihtne ja loomulikult tuleb see vägagi kasuks, kasvõi võõras linnas kaardi järgi liikudes. Näiteks Soomes on orienteerumiskoolitus sageli kooli kehalise kasvatuse tunni osa ja see paneb ka lapsi metsas liikuma ja kaardi ning kompassiga hästi läbi saama.

” Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile, Eesti Orienteerumisliidu ning Kultuuriministeeriumi eestvedamisel peetaval orienteerumiskuul tutvustati inimestele orienteerumist!

Kaks matkajuhti räägivad juttu Gruusias Fred Viiul: erakogu

Kuidas saada kaardilugemine ja orienteerumine selgeks?

1. Võta kaart ja saa aru, kus on kaardi ülemine ots (kui kaardil on tekst õigetpidi ees, siis on ülemine ots üleval:)

2. Võta kompass ja hoia paralleelselt maapinnaga, siis näitab punane ots põhjasuunda (soe punane värv on jahe põhi, mitte lõuna, see mind alguses küll üllatas)

3. Nüüd võta kaart ja keera see nii, et kaardi ülemine ots (see kuhu i täpp näitab) oleks suunaga kompassinõela punase otsa suunas (kompass endiselt horisontaalselt maaga) - nüüd on sul kaart õigetpidi ees!!

4. Jäta kaart samasse asendisse ja saa aru, kus sa kaardi peal asud. Oluline on kogu aeg aru saada, kus sa asud - teed, majad, lagendikud annavad vihjet, kui kaart õigetpidi ees on. See, kuidas aru saada, mis asi on kaardile joonistatud, tasub vaadata tingmärke http://www.orienteerumine.ee/orienteerumine/opime/index.php

5. Nüüd, kui sa tead, kus sa oled ja sul on kaart õigetpidi ees, otsi üles koht, kuhu sa minna tahad.

6. Kui sa tead, kus sa oled kaardil ja kuhu punkti sa kaardil minna tahad, siis mõtteline joon alguspunktist suunaga lõpp-punkti poole näitabki suunda, kuhupoole liikuda (jälgi, et kaart oleks ikka õigetpidi ees punkt 3.),

Matkajuht näitab teed Fred Viilul: erakogu

7. Vaata eemal olevat puud või jälgi, kus suunas peaks olema päike/kuu, et õiges suunas läheksid ja jälgi kaarti, et kogu aeg teaksid, kus oled, muidu võid sihtmärgist mööda jalutada.

Milliseid seiklusi oled kogenud matkadel seoses kaardi, kompassi ja orienteerumisega?

1990. aastate lõpus tahtsime minna Elbrusele, et näha mäge, kus on ka suvel lumi. Kuna olime harjunud ikka kaardi ja kompassiga jalutama, siis organiseerisime jube suured Kaukaasia põhiaheliku kaardid, ET õiget mäge ikka ära tunda ja tegime veel koopiad, kui grupp peaks jagunema (1990. aastatel polnud see tehniliselt nii lihtne kui praegu). Kui kohale jõudsime, oli nina ees suur mägi, kuhu tippu viis kaigastega tähistatud rada... kaardid ja kompassid jäidki kotti.

Millised on Sinu kõige meeldejäävamad rännakud?