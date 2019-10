Laboriarstilt praktilist nõu laborianalüüside lugemisel sportimise toeks

Teisipäeval, 29.10 õhtul algusega kell 18:00 räägib laboriarst dr Anneli Raave-Sepp tervisesportlastele olulistest verenäitajatest. Loengus „Praktilisi soovitusi laborianalüüside tõlgendamisel" saab kuulaja ülevaate milliseid analüüse on oluline kontrollida. Vaadeldakse konkreetseid tulemusi ja tervisesportlase treening, toitumise ja toidulisandite tarbimise järgi analüüsitakse neid. Arst selgitab, kuidas saadud info alusel saab hinnata, kuidas treeningud organismile mõjuvad ja ega ei ole tekkinud organismi või lihaste ülekoormuse ohtu, vaadeldakse magneesiumi, tsingi, raua toidulisandina tarbimist ja seost verepildiga. Samuti ka sportimisel oluliste vitamiinide ja mineraalide rolle ja defitsiidi mõju. Otsitakse vastust küsimusetele: miks on analüüsitulemused just sellised nagu nad on? Mida oleks vaja teha, et tulemusi parandada?

Meditsiinialane praktiline loeng on üks loeng Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, jooga jne (täpne kava all).