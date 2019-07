„Selliste rahvusvaheliste suursündmuste toetamine tasub end ära. Lisaks sellele, et need sündmused elavdavad meie majandust ning panustavad tööhõivesse, on neil oluline roll Eesti riigi hea maine kujundamisel,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetuse eesmärk on tuua Eestisse rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi. Toetuse andmise tulemusena laekub riigile täiendavat maksutulu, mis on hinnanguliselt vähemalt 1,2 korda suurem kui toetus ise.

Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot aastas. Taotlusi saab esitada jooksvalt kuni planeeritud eelarve lõppemiseni. Täpsemalt saab taotlusvooru ja varasemalt eraldatud toetuste kohta lugeda siit.