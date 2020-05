Homsest alustatakse Tallink Maijooksu virtuaaljooksuga

Maijooksu virtuaaljooksul saab osaleda enda poolt välja valitud seitsmekilomeetri pikkusel rajal kas joostes, käies või kepikõndi tehes. Eesmärk on korraldada läbi aegade Eesti suurim virtuaalne liikumissündmus. Väljakutsele lisab kaalu asjaolu, et seda tiitlit minnakse püüdma traditsioonikohaselt üksnes naiste kaasabil. Seni suurima osalejate arvuga virtuaalne rahvaspordisündmus oli Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks, mille erinevatel distantsidel ja lastejooksudel lõi kaasa 3964 liikumisharrastajat. Hetkeseisuga on virtuaalse Maijooksu stardiprotokollis juba üle nelja tuhande osavõtja ja registreerijaid lisandub iga tunniga.

Maijooksu virtuaaljooksul saab osaleda ilma suure hulgana samaaegselt kokku tulemata. Igaüks saab Terviseameti kehtestatud reegleid järgides seitsmekilomeetri pikkuse distantsi läbida enda poolt väljavalitud marsruudil omale sobival kellaajal. Pärast distantsi läbimist tuleb osalejal seda kinnitada ning oma jooksu tõestus korraldajatele virtuaalkeskkonda üles laadida. Kõigile virtuaaljooksul osalejatele saadetakse posti teel kuldne maijooksu medal ning elektrooniliste kanalite kaudu E-diplom. Nagu maijooksudel tavaks on kõikidele osavõtjatele välja pandud hulgaliselt väärtuslikke osavõtuboonuseid ning ahvatlevaid loosiauhindu arvukatelt koostööpartneritelt.