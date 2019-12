Heategevuslik Wings for Life World Run toob Tallinnas Pirital kokku jooksusõbrad

Wings of Life World Run’i jooksuürituse muudab unikaalseks see, et sõsarüritused leiavad aset üle kogu maailma samal ajal – Eesti aja järgi 03.05.2020 kell 14:00. 2019 aasta üritustest üle kogu maailma võttis osa 34 222 jooksjat. Tallinnas aset leidev Eesti osaüritus toimub 3.2km pikkusel rajal stardiga Pirita velodroomi juurest. Rada läheb ümber velodroomi, sealt liigub edasi Lillepi pargi ringile kasutades ära Rummu tee jalakäiate tunnelit.

Tallinna ürituse puhul on tegemist „app run’iga“, mis maakeeli tähendab, et jooksust täieõiguslikult osa võtmiseks peab olema jooksjal kaasas mobiiltelefon, kus on olemas Wings of Life World Run rakendus ja kõrvaklapid. 13’es maailma suuremas linnas (nt. Miami, München, Perth, Viin, Pretoria, Lima) toimuvad „flagship run’id“ leiavad aset põhimõttel, kus 30 minutit peale starti hakkab jooksijaid jälitama saateauto pidevalt kasvavas tempos.'

Lõpptulemuseks jääb distants, mille jooksja suudab enne saateauto poolt kinni püüdud saamist läbida. „App run“ formaadis täidab saateauto rolli läbi Wings of Life World Run rakenduse tulev info – jooksjat teavitatakse „saateauto“ teele asumisest ja selle positsioonist ning üle kogu maailma toimuvast jooksvalt.

Wings for Life World Run. Foto: erakogu

Meditsiinilise eesmärgiga heategevuslik fond loodi kahe hea sõbra - 2-kordse motokrossi maailmameistri Heinz Kinigadner’i ja Red Bull’i asutaja Dietrich Mateschitz’i - poolt aastal 2003 peale seda, kui Kinigadner’i poeg jäi motokrossi võistlusel juhtunud õnnetuse tõttu kaelast allapoole halvatuks.