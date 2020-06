Heategevuslik spordisari #LeiaEndasVõitja

Võistluse piletitulu läheb stipendiumifondi mille abil toetatakse üheksa noore sporditalendi ettevalmistust 2021 Tokyo Olümpiamängudeks.

Võistlusel on neli etappi, jooks-ratas-jooks-ratas:

Esimene etapp (jooks) toimub 9.-12. juuli.

Teine etapp (rattasõit) toimub 6.-9. august.

Kolmas etapp (jooks) toimub 10.-13. september.

Neljas etapp (rattasõit) toimub 8.-11. oktoober.

Distantsid jooksul on 10 KM kepikõnd, 5 KM/10 KM/21.1 KM jooks ja distantsid rattasõidul 15 KM, 40 KM, 90 KM.

Peaauhinnaks on Hyndai Kona 1-kuuline kasutusõigus, mille paneb välja Auto Forte. Peaauhind loositakse välja kõigi vahel, kes on osalenud neljast etapist vähemalt kolmel. Lisaks loositakse pärast igat etappi välja auhindu kõikide osalejate vahel. Auhinnad on välja pannud, Auto Forte, Sportland ja Balsnack.

SA Noored Olümpiale kaasasutaja Paavo Pauklini sõnul on seoses Olümpia edasilükkumisega noorsportlased sattunud keerulisse olukorda, sest täiendavaks ettevalmistusaastaks tuleb leida lisavahendeid. Suur osa sportlaste toetustest olid mõeldud tähtajaga kuni 2020. aasta Olümpiani ning Olümpia edasilükkumist nendes lepingutes ette ei nähtud. Soovime jooksusarjaga koguda 20 000 eurot, millega saame natukenegi meie “tulevaste olümpiavõitjate” ettevalmistuskulude katmist toetada.

Võistlusele saab registreerida SportID keskkonnas. Ühe etapi pilet on 10€ ning seda saab tasuda SportID keskkonnas liikumiskompensatsiooni kontolt.

