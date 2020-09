Gerd Kanter avas koos Spordinädala treeningmaratoniga uue treeningportaali FitQ

FitQ platvormi eestvedaja Marti Soosaare sõnul on platvormi ametliku avamiseni veel mõned nädalad aega, kuid täna toiminud testüritustega võis rahule jääda. „Ülekande tehniline pool toimis kenasti. Pilt ja heli jõudsid kenasti treenijateni, väikeseid viperusi küll oli, aga mõnusat trenniemotsiooni see ei rikkunud. Pigem „rikkus“ meie üritust väljas olnud septembri lõpu kohta tavatult supermõnus suvine ilm, mis just teleka ette trenni tegema jääma ei kutsunud vaid liikumissõpru õue meelitas. Samas, siin tuleb videotrenni võlu eriti konkreetselt välja. Kui otse-eetris ei saa kaasa teha, siis on võimalus nüüd hiljem järgi vaadata,“ ütles Soosaar.