GALERII | Kaitsevägi ja EOK tähistasid spordinädalat NATO testiga

Üldfüüsilise nn NATO testiga hinnatakse kaitseväes tegevväelaste kehalist võimekust. Test koosneb kolmest osast: kätekõverdused toenglamangus kahe minuti jooksul, kõhulihasteharjutused kahe minuti jooksul ning aja peale 3200m jooks. Iga osa eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, kokku seega 300 punkti, testi läbimiseks tuleb koguda minimaalselt 180 punkti. Punktide arvutamisel võetakse arvesse ka sugu ja vanust.

Kokku tegid täna Kalevi staadionil testi 19 inimest, nende seas ka raudmees Raivo E. Tamm, Spordinädala patroonist laulja Inger, endine kultuuriminister Indrek Saar ning liitlasvägede esindajad. Testi sooritasid maksimaalse 300 punkti peale viis osalejat: Urmas Sõõrumaa, Kaitseväe küberjuhatuse esindaja Joel Puulmann, liitlasvägede sõdur Abby Morrow, Nike-treener Katrena Tenno ja kultuuriministeeriumi nõunik Jarko Koort. Üks punkt jäi maksimumist puudu EOK alaliitude koordinaatoril Raido Mitil.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem teeb NATO testi kaks korda aastas – kord aastas kohustuslikuna ning lisaks on ta mitmendat aastat teinud testi ka Spordinädalal. Täna kujunes tema skooriks 285 silma. „Meid oli täna siin palju ning see on hea eeskuju – nii näevad inimesed, et need, kes räägivad palju spordist ja tervetest eluviisidest, suudavad ka ise selle testi läbi teha. Kõik tänased osalejad sooritasid testi headele tulemustele. Samas on test on ikkagi vaid koht kontrollimiseks, mis seisus oled, aga sporti tuleb teha regulaarselt, sest muidu sellest testist läbi saa,“ ütles Herem.

Sama meelt oli 275 punkti kogunud kultuuriminister Tõnis Lukas, kelle sõnul on kaitseväe spordihommik eriline sündmus. „Seda üritust on kindlasti vaja, sest see annab eeskuju – kõik hoiavad füüsilist vormi. Põhimõtteliselt on vaja ennast vormis hoida, siis on ka tervis parem. See, kui teised minust mööda silkavad, mind verest välja ei löö. Tegutsen oma vanuserühmas ning olen seal maksimumilähedane,“ hindas Lukas.

Teist aastat järjest maksimaalsed 300 punkti teeninud EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul tegi ta mullu testi tublimini, ent nüüd teadis ta täpselt, mis teda ees ootab. „Ma küll ei arvanud, et kõhulihasteharjutuse normi järgi ära teen, ent sain hakkama ja tegin neid isegi rohkem. Meie riigi kaitsekontseptsioon põhineb reservväel ja selleks, et reserv oleks tubli ja tugev, on see test väga hea mõõdupuu. Kui eestimaalased suudaks vastavalt oma vanusele NATO testi teha kas või miinimumile, oleks eestlased kordades tervemad ja riigil kuluks ravimisele vähem raha," hindas Sõõrumaa.