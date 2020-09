FitQ LIVE treeningmaraton: Marti Soosaar: kõik inimesed kodust kaasa tegema!

Kas kõik inimesed igas vanusegrupis on oodatud?

Jah, tegemist on koduse treeninguga, seega kui kellelgi läheb raskeks ja on soov vahepeal hinge tagasi tõmmata, siis keegi teile seda pahaks ei pane. Me isegi ei näe seda, kui korraks jala sirgeks lasete. Võiksimegi niimoodi kokku leppida, et rohkem pingutavad need, kellel on parasjagu rohkem jõudu ja kergemalt võtavad need, kes tunnevad end üleväsinuna.

Marti Soosaar Elvas Xdreamil Erakogu

Mis on Sinu sõnum kaasmaalastele Spordinädala raames?

Kui nüüd ka ei liiguta, millal siis veel?

Palun räägi enda viimase aja tegemistest ja projektidest, mis Sulle endale olulised on?

See FitQ toote arendus on viimasel ajal võtnud ehk suurema osa mu päevadest. Aga ka SportID-s on oktoobris tulemas vägagi põnevaid uuendusi. Tahaks neist praegu rääkida, aga meil on tiimiga kokkulepe, et enne 15. oktoobrit me ei räägi. Aga sel päeval soovitan SportID saidi kindlasti avada.

Isiklik spordiprojekt on hetkel see, et löön spordinädalal aktiivselt ka Eesti Firmaspordi Liidu Sügissparatakiaadil. See on ülitore ettevõtmine, kus igal õhtul on miskit teoksil.

Oled palju saavutanud, mis on Sinu edu võti?

Hea küsimus, keeruline vastata. Ma püüan ise mõelda nii, et aktiivne ja sportlik elustiil on miski mis annab energiat ja jõudu rohkem ära teha. Eks ta mingil määral võtab ju ka aega ja energiat, nii et olen tasakaalu otsingutel selles vallas. Üldiselt ma oma saavutusi veel mingiks meeletuks edulooks ei pea, selleks, et endal selline tunne tekiks, tahaks rohkem näha ja tunda, et mu alustatud või eest veetud projektid panevad rohkem inimesi rohkem liikuma. Tegutsen selle nimel.