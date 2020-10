Eesti suurim spordiürituste korraldaja sai 20-aastaseks

Populaarsete rahvaspordisündmuste ning kõrgetasemeliste kergejõustikuvõistluste korraldamise poolest tuntuks saanud mittetulundusühing Spordiürituste Korraldamise Klubi (SÜKK) on kahekümne aastaga läbi viinud üle viiesaja spordiürituse, millest on osa saanud ligi pool miljonit (500 000) sportlast ja liikumisharrastajat. Võistlusi on korraldatud igas Eesti maakonnas ning neid on aidanud organiseerida rohkem kui 25 000 abilist, kohtunikku ja vabatahtlikku. Olulise panuse ürituste läbiviimisse on andnud rohkem kui paarsada sponsorit ja toetajat.

Kahe aastakümne jooksul on SÜKK spordisündmusi külastanud üle 50 000 välisvõistleja kaheksakümnest erinevast riigist. Koos taustajõudude ja kaaslastega on SÜKK väliskülalised Eesti majandust sel perioodil elavdanud hinnanguliselt enam kui viiekümne miljoni euroga.

Alates 2000. aastast igal aastal toimunud Tallinna Sügisjooks ja alates 2010. aastast järjepidevalt korraldatud Tallinna Maraton on seni liikuma pannud veerand miljonit liikumisharrastajat. Eesti ajaloo osavõturohkeima rahvusvahelise spordisündmuse osavõturekord sündis Eesti Vabariigi juubeliaastal 2018, kui Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu distantsidel osales kokku 23 940 jooksjat ja liikumisharrastajat 67 riigist. Tänavu toimus Eesti suurim rahvaspordisündmus olude sunnil virtuaaljooksuna. 1.-30. septembrini toimunud Tallinna Maratoni virtuaaljooks läks ajalukku Eesti suurima virtuaalse spordisündmusena, kuhu registreeriti kõikide kavasolnud distantside peale kokku 11 725 osavõtjat. Registreerijate arvuga võrdse summa, 11 725 eurot, annetasid korraldajad heategevusliku panusena Eesti Jooksmise Toetusfondi.

Baltimaade suurimal naistele suunatud tervise- ja liikumissündmusel Tallink Maijooksul on sportlikult aega veetnud üle kahesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal. SÜKK on Maijooksu korraldaja olnud alates 2009. aastast.

Kultuuriministeeriumi, Eesti Energia, Narva linna ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel kümme aastat tagasi loodud Narva Energiajooksust on kasvanud Ida-Virumaa suurim spordisündmus, mis meelitab kohale arvukalt osalejaid nii Eestist kui kaugemalt.