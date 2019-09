DELFI VIDEO | Urmas Sõõrumaa: mugavustsoonist tasub välja tulla ja end proovile panna

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul oli NATO testi päev väga võistluslik ja meeleolukas. „Liikumisharrastuse edendamisel on äärmiselt oluline arvamusliidrite isiklik eeskuju, tänasel NATO testil näitasid kultuuriminister Tõnis Lukas, kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, EOK president Urmas Sõõrumaa ja teised avaliku elu tegelased, et vaatamata tihedale töögraafikule on liikumisharrastus nende igapäevaelu lahutamatu osa ja seda nad tõestasid täna ka suurepäraste sooritustega NATO testil. Tihtipeale kuuleme kehaliselt passiivsetelt inimestelt põhjendust, et neil pole liikumiseks aega, aga tänased osalejad lükkasid otsitud põhjuse lihtsasti ümber – omaenda näite abil,“ rõhutas Lusmägi.

„Tänapäevase olümpialiikumise algataja Pierre de Coubertin on öelnud, et tähtis ei ole võit, vaid osavõtt, kuid täna nägin kõigil osalejatel võidusoovi silmis. Inimestele, kes on igapäevatöös kõrgete eesmärkide täitmisele orienteeritud, on oluline parim olla ka spordirajal!“ lisas Lusmägi.

„Testi edukas läbimine eeldab ettevalmistust, kuid samas võiks enamus meist sarnast testi aeg-ajalt teha, et fikseerida hetkevorm,“ rääkis Lusmägi.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem märkis, et kuigi tekkis ka võistlusmoment, oli ürituse eesmärk veeta ühine sportlik hommikupoolik. „Koos NATO testi tegemine on moraalne toetus sõjaväelastele ja ajateenijatele, kes näevad, et ka teised on võimelised testi edukalt sooritama ning tekib ka võrdlusvõimalus,“ ütles Herem.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul tuli niivõrd hea tulemus jooksus talle ka endale üllatusena. "Vorm on väga hea ja kuigi kannakõõlus tegi veel haiget, tuli tulemus siiski üle ootuste hea. Enesetunne peale enda proovilepanekut on nagu ikka peale sportimist väga hea. Liikumineon hea enesetunde võti ja annab ka positiivse ellusuhtumise! Kaitseväe õpe on üles ehitatud nii, et inimesed kohtuvad teekonnal raskustega, peavad end proovile panema ja isiklikke piire ületama. Meie aina mugavamaks muutuvamas ühiskonnas kohtub keskmine kodanik üha vähem ja vähem teel takistusi, kuid kui üks raskus ootamatult ette tuleb, võib inimene murduda. Sellised testid ei pane proovile ainult keha, vaid ka iseloomu, nii et et sisuliselt on NATO test iseloomu test. Tasub vahel mugavustsoonist välja tulla ja end proovile panna, nii et kui elu tõesti raske hetke pakub, siis oleks võimalik sellest mängleva kergusega läbi minna," kinnitas Sõõrumaa.

Urmas Sõõrumaa sõnul tahtis ta spordimehena igast alast maksimumpunktid võtta. „Vaatasin enne võistlust punktitabelit, teadsin, mida tegema peab, ning sain sellega hakkama. Kõhulihaste tegemist veidi pelgasin, sest ei suuda neid väga kiiresti teha, aga tegin ära! Käisin nädala jagu eelnevalt trennisaalis. Inimesed on erinevad, kuid minu arvates võiks NATO testi läbimine olla igale tervele Eesti inimesele jõukohane. Igaüks võiks seda testi aastas paar korda läbi teha, sest nõnda saab oma füüsilist vormi hinnata. Inimesel peab mingi eesmärk olema – me võime öelda, et hakake liikuma, aga see on hea näide, kuidas päriselt oma seisundit hinnata saab. Nõnda liikudes tunned ka ennast hästi!“ jagas Sõõrumaa.

289 punkti teeninud EOK täitevkomitee liige ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart hämmastas publikut, tehes kahe minuti jooksul koguni 108 kõhulihaseharjutust. „Eks võitluskunstide esindajana ongi mul lihtne kõhulihaseid teha. Kätekõverdused on samuti harjutus, mida tihti hommikuti teen. Jooks oli aga täna väga raske,“ rääkis Kõlvart. „Mul on väga hea meel, et selline üritus korraldati, nii tihti erineva taustaga ja erinevate sportlaste vastu võistelda ei saa! Tööpäev on hästi alanud, nüüd on tore minna linnavalitsuse istungile!“

EOK asepresident Tõnu Tõniste tegi ka tubli tulmuse. "Nagu sportlasel ikka, on enne katsumust väike ärevus sees ja ootused endale kõrged. Enam-vähem jäin rahule (sain 295 p), kuid kui oleks kokku 300 punkti saanud, oleksin rõõmsam olnud! On ka, mida järgmiseks aastaks parandada, kõhulihased vedasid veidi alt.Kartsin kõige rohkem jooksu, kuid seal jäi isegi päris suur varu. Igal juhul tore ettevõtmine, sunnib natuke eelnevalt ka rohkem harjutama ja samas tekib hasart, et järgmine kord tahaks ikkagi parem olla, " kiitis Tõniste.

Ainsa naisena täna testi läbinud laskesuusataja, Kaitseväe spordirühma kuuluv Tuuli Tomingas sai kirja maksimaalsed 300 punkti. „Tegin esimest korda NATO testi, see oli väga tore kogemus. Mulle meeldis, et tegu polnud karmi pingutusega, vaid meil oli sealjuures ka lõbus. Kõige lihtsam oli minu jaoks kõhulihaste tegemine, praktiliselt ei tundnudki, et oleksin väga pingutanud. Kõige keerulisemad olid kätekõverdused – mul on väga pikad käed. Kaitseväe spordirühmal oli väga hea spordibaas all, trenni on omajagu tehtud,“ rääkis Tomingas.