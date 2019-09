DELFI VIDEO | Tõnis Niinemets: treeningutes on mulle oluline mitmekülgsus

„Võrkpall on endiselt minu armastatuim pallimäng, see annab ühtlasi hea koormuse ning on ka lõbus. Lisaks on ta mäng, mida ainult jõu ja kiirusega ei võida, tuleb ikka mõistuse ja kavalusega mängida. Võrkpalli mängin hetkel iganädalaselt,” lisas Niinemets.

„Spordinädalal on minu sõnum, et mitmekülgsus on võti ja isegi, kui kellegi on olemas oma põhiala, siis sageli kõrvalaladega tegelemine on tark valik. Enda eri suundades arendamine on põnev ja vajalik. Maailmas on niivõrd palju põnevaid alasid, et ei pea olema truu vaid ühele valitud teele. Lapsevanemana soovin, et mu lapsed leiaksid 2-3 erinevat ala, mis silma särama lööks ning millega iganädalaselt võiks tegeleda,“ arvas Niinemets.

Tõnis Niinemets on olnud tegevsportlane lauatennises, võrkpallis, jalgpallis, korvpallis, võistelnud Hawaii Expressi maastikurattamaratonisarjas ja sel suvel proovinud ka tänavahokit koos sõpradega Kinoteatrist.

Tõnise harjutused ja meelespea!

Hüppenööriga hüppamine- on suurepärane aeroobne treening

Kükid pingpongipalliga- arendab nii jõudu kui koordinatsiooni

Võrkpalliga korvivisked- treenid täpsust ega vaja kaaslasi!

Spordinädalal toimub Eestis üle 1000 spordisündmuse, mille eesmärgiks on inspireerida inimesi rohkem liikuma ja tervislikult elama. Tutvustakse erinevaid liikumisvorme, korraldatakse harivad loenguid, infopäevi, toimub avatud uste päevi spordiklubides ja stuudiotes ning palju teisi inimeste terviseteadlikkust tõstvaid üritusi.

Spordinädala patroonid on Tõnis Niinemets, Konstantin Vassiljev, Ott Kiivikas, Allar Levandi, Tanja Mihhailova, Sandra Raju ja Circle K juht Kai Realo.

Mine üksi, laste või perega ja naudi kvaliteetseid põnevaid Spordinädala sündmusi!

https://www.spordinadal.ee/