DELFI VIDEO | Meelis Mälberg: orienteerumine on lahe, kõik metsa!

Orienteerumine on ala, mis sobib nii suurtele kui väiksetele, vanadele, kui noortele. See sobib hobiks, rehabilitatsiooniks, kui ta tippspordiks. Lapsevanemad, kes orienteerumist harrastavad näitavad lastele suurepärast elusstiili ja liikumise alast eeskuju ja peagi on pisikesed orienteerujad suurepärased kaardilugejad.

Mais tähistatakse Eestis orienteerumiskuud ja kõik inimesed sõltumata vanusest, soost ja kehalisest vormist on oodatud tutvust tegema selle väga põneva ning kõigile jõukohase liikumisvormiga.

” Orienteerumiskuul korraldatakse üritusi ja jagatakse infot, eesmärgiga anda kõigile liikumishuvilistele orienteerumise alal praktilisi teadmisi ja oskusi.

Täna kestavad veel ülemaailmse orienteerumisnädala üritused, mis toimusid ajavahemikus 15.-21. mai. Orienteerumiskuud tähistatakse mai lõpuni ja toimub rohkelt toredaid sündmusi. Orienteerumiskuu saab küll peagi läbi, aga orienteerumine võiks jääda kogu eluks. Tänagi oled oodatud taas Hiiule orienteerumiseteisipäevakule. https://paevakud.ee/

Meelis Mälberg, Eesti Orienteerumisliidu president, viimase Riigikogu liige. Meelisel on ambitsiooni kasvatada Eestis orienteerumise tuntust ja harrastajanumbreid oluliselt, mullu töötati välja ka uus EOL-i arengukava.

"Kunagi ei ole hilja alustada ja oluline on leida endale vastavalt oma võimekuse järgi sobiv rada," kinnitab Mälberg!