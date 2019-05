DELFI VIDEO | Meelis Atonen: kaardi lugemine on imelihtne!

Meelis Atonen käis Hiiul Tallinna orienteerumisteisipäevakul ja videos näitab ta, kuidas loetakse orienteerumiskaarti ja jagab teisi soovitusi. Paljudel algajatel on põhjendamatu hirm kaardi lugemise ees, Meelis julgustab kõiki kohale tulema ja kinnitab, et igal päevakul aitavad kogenumad tegijad hea meelega uusi tulijaid.

Meelis Atoneni jaoks on orienteerumine olnud aastakümneid hobi. Meelis on ETV-s kommenteerinud kahel viimasel aastal orienteerumise MM-ülekandeid. Meelise peres kasvab 4 sportliku tubli last ja ta käib metsas tihti koos just väiksemate lastega. Meelis ja tema abikaasa Kätlin on andnud lastele suurepärast liikumise alast eeskuju ja siiani tehakse palju sportlike ettevõtmisi koos.

” Maikuus toimub Eestis ligi 70 erinevat orienteerumisalast sündmust, seejuures ka ohtralt tööpäevaõhtuseid orienteerumispäevakuid.

Rohkem info, kuidas orienteerumisega alustada leiad lehelt: https://paevakud.ee/

Tallinna teisipäevakute algataja on OK Orion . Alates 2002. aastast korraldatakse teisipäevakuid koostöös OK Nõmmega. Orienteerumispäevak on argipäevaõhtune kogu pere tervisespordiüritus, kuhu on oodatud kõik liikumisest ja loodusest lugupidajad. Kõige tuntumad on orienteermisneljapäevakud, kuid päevakuid on veel rohkem.