DELFI VIDEO| Margus Hallik: Orienteerumine viib inimesed loodusesse seiklema ja pakub palju ägedaid elamusi!

Orienteerumist iseloomustab ka suur vaheldusrikkus – üritused toimuvad tihti väga erinevates kohtades, kus ka osalejatele planeeritud rajad on igal korral uued.

Orienteerumist iseloomustab ka suur vaheldusrikkus – üritused toimuvad tihti väga erinevates kohtades, kus ka osalejatele planeeritud rajad on igal korral uued.

Orienteerumise üheks suureks plussiks on asjaolu, et see leiab aset alati värskes õhus ja sageli looduses – kaugel eemal linnakärast. Tunnike – poolteist liikumist kaardiga metsas annab ala harrastajatele võimaluse lülitada tänapäeva stressirohkes maailmas end korrakski täiesti välja. Kontrollpunktide jahtimine hõlmab kogu inimese tähelepanu, mis sunnib teda unustama hetkeks kõik oma igapäevatoimetused ja peale metsajooksu on tihti tunne, et ajule on justkui „restart“ tehtud.

Enamasti leiab orienteerumine aset metsas, kus inimese ja looduse kokkupuutepunkt on otsene ja väga vahetu. Foto: Aldis Toome

Paljud, kes on orienteerumise enda jaoks avastanud, hindavad ala juures just seda, et lisaks füüsilisele koormusele kosutab looduses liikumine ka vaimu ja hinge.

Paljud, kes on orienteerumise enda jaoks avastanud, hindavad ala juures just seda, et lisaks füüsilisele koormusele kosutab looduses liikumine ka vaimu ja hinge. Viimasel ajal on lisandunud küll järjest enam linnakeskkonnas orienteerumise võimalusi, kuid ka seal kulgevad rajad siiski valdavalt parkides ja linnalähedastes metsatukkades ning see viib ikkagi tänapäeva inimest loodusele lähemale. Samas on ka seal seikluslikud elamused maastikul liikumisest ja kontrollpunktide otsimisest osalejatele garanteeritud.

Järjest enam toimub orienteerumisüritusi ka linnakeskkonnas, kuid ka pargis jalutades läbitud rada võib häid emotsioone pakkuda. Foto: Aldis toome

Spordiala on väga mitmekesine – nii orienteerumisalasid kui distantse on mitmeid erinevaid

Lisaks kõige populaarsemale orienteerumise vormile – orienteerumisjooksule, harrastatakse orienteerumist ka jalgratastega, täpsemalt maastikuratastega. Rattaorienteerumises on eestlased kuulunud viimasel kümnendil maailmas absoluutsesse tippu – võidetud on nii maailma- kui Euroopa meistritiitleid. Mitmetel päevakutel on kavas ka rattaorienteerumise rajad, seda eriti Tallinnas. Talviti on võimalik tegeleda ka suusaorienteerumisega, milles eestlased on maailmas samuti üle keskmise edukad olnud.

Rattaorienteerumises kasutatakse radade läbimiseks maastikurattaid - päevakuline Vääna-Jõesuus. Foto: Aldis Toome



Kui orienteerumisjooksus liigutakse maastiku lõikes peaaegu kõikjal, siis rattaorienteerumises kulgetakse peamiselt mööda teid ja radu, kuid liikumiskiirus on seejuures oluliselt suurem ja kaardilugemine hoo pealt keerulisem. Suusaorienteerumise tarbeks rajatakse maastikule lumesaanidega statsionaarsetele suusaradadele lisaks kitsamate radade võrgustik. Rattaorienteerumises kinnitatakse pööratav kaardialus jalgratta juhtrauale, suusaorienteerumises kasutatakse spetsiaalset rinnale kinnituvat planžetti, et käed oleksid vabad. Paljudele ratta- või suusataustaga orienteerumise harrastajatele on viimati mainitud alad just lemmikud.

” Orienteerujad on suur ja sõbralik pere ning uutel tulijatel ei tasu oma kogenematust kindlasti häbeneda, sest vanad tegijad aitavad meelsasti nõu ja jõuga. Margus Hallik



Lisaks on olemas puuetega inimestele mõeldud ala - täpsusorienteerumine, kus rada saab läbida ka ratastooliga ning kus oluline pole mitte liikumiskiirus, vaid eemal asuvate kontrollpunktide määramise täpsus. Viimasel kümnendil on talveperiooditi harrastatud ka siseorienteerumist, mille üritused leiavad aset suurtes ja põnevates selleks spetsiaalselt kaardistatud hoonetes.

Võistlusspordi tasandil on orienteerumises ka palju erinevaid distsipliine: sprint, lühi- ja pikk rada, maraton, teatevõistlused, ühis- ja viitstardid, lisaks öised ja mitmepäevased võistlused.

Rogainidel saab osaleda koos sõpradega - ala harrastajad võtmas tõusu Otepää kõrgustikul kulgenud rajal. Foto: Aldis Toome



Orienteerumisele lähedased alad on ka rogain (mis on pika kontroll-ajaga valikorienteerumine – näiteks 3-, 4-, 8- ja 24-tunnised) ja seiklussport (kus kaardi järgi liigutakse ühe võistluse raames vaheldumisi mitmel erineval viisil: joostes, ratastega, rulluiskude ja kanuudega ning sooritatakse lisaülesandeid). Mõlemad mainitud alad on oma orienteerumistehnilistelt nõuetelt veidi lihtsamad ja leiavad aset natuke enam üldistatud kaartidel. Mainitud spordialasid harrastatakse peamiselt võistkondadena (tavaliselt 2-4 liiget), mis tähendab, et hakkama saab ka siis, kui tiimis on vaid üks orienteeruda oskav inimene. Rogaini eeliseks on ka asjaolu, et koos saavad võistelda nii tipptiimid kui ka näiteks lastega pered – kiiremad läbivad sama aja jooksul lihtsalt enam kontrollpunkte. Nii rogaini kui seiklusspordi võistlustel osaleb Eestis üsna palju harrastajaid – tihti on neil ca 500 osavõtjat.

” Kindlasti on oodatud metsaradadele tagasi ka inimesed, kellel mingil põhjusel on paus orienteerumisse tulnud!

Orienteerumisraja läbimine nõuab suurt kontsentratsiooni, kus muudeks mõteteks aega suurt ei jäägi. Ala toob treeningutesse vaheldust ka teiste spordialade harrastajatele - pildil jalgpallur Raio Piiroja. Foto: Aldis Toome

” Orienteerumist ei maksa kindlasti karta – korraldajad pakuvad alati ka algõpet ning päevakutele on oodatud kõik huvilised! Margus Hallik

Orienteerumisele on omane suur ja sõbralik harrastajaskond