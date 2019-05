DELFI VIDEO | Maret Vaher: iga eksimine on põnev seiklus!

2. Kontrolli, kas sul on kaart õigetpidi käes. Selleks keera kaart kompassi abil õigesse suunda. Kui kaardil ei ole eraldi põhja-lõunanoolt näidatud (tänapäeval enamasti ei ole), siis arvesta, et orienteerumiskaardi ülaserv on suunatud põhja poole ehk seistes näoga põhja suunas on tekstid kaardil "püsti" nagu raamatus või ajalehes.

3. Meenuta, kus ja millal oma asukohta kaardil viimati teadsid ning kui sealt edasi liikusid, milliseid maastikuosi läbisid või ületasid (kraav, jõgi, lage ala, raiesmik, teed jne).

” Meenuta, kus ja millal oma asukohta kaardil viimati teadsid!

4. Mängi võimalikud liikumisteed kaardil läbi. NB! Proovi vaadata kaarti laiemalt, sest maastikul võib esineda paralleelsituatsioone ehk samasugune maastikumuster võib väikeste erinevustega näiteks teepikkuses korduda mitmes suunas liikudes.

5. Püüa oma asukohta tuvastada kasvõi ligilähedaseltki ümbruses olevate objektide ja oma eelneva plaanitud liikumissuuna meenutamisega.

6. Kui asukoha tuvastamine ei õnnestu, proovi liikuda mõne selgema objektini - teeni, lagendiku servani, veekoguni, kõrgema künkani jne, et seal oma asukoht kaardil tuvastada.

7. Võid ka proovida liikuda tagasi kohta, kus teadsid täpselt enda asukohta kaardil ja jätkata raja läbimist sealt uuesti.

8. Ära karda ka teistelt abi küsida. Soovi korral kanna kaasas mobiiltelefoni, millega saad vajadusel abi paluda.

9. NB! Kui ära eksid ja raja läbimise katkestad, siis teavita sellest kindlasti ka korraldajaid! Võimalusel läbi ka rajalt poole pealt ära tulles finiš - siis ei jää korraldajad sind finišis ootama ega lähe asjatult metsa otsima. Päevakul saad tulemuse vabaklassi kirja ka siis, kui läbisid vaid ühe kontrollpunkti!

10. Mis halvasti, see uuesti! Tule proovi järgmine kord jälle!

Loe veel

” Eksimine muutub sageli aja möödudes eredaks seikluseks!

Maailmas on palju põnevaid liikumise valikuid ja ehk oled Sina see, kes lihtsalt pole veel eksimise hirmu tõttu orienteeruma sattunud? Tere tulemast, kui ükskord jõuad, küllap tuled veel! Paljud kardavad orienteeruma tulla, kuna pelgavad kaardi lugemist! Mõnedel on olnud orienteerumise kaardiga mõni halb kogemus lapsepõlves, kui ilma sõnagi sisse juhatamata andis klassijuhataja orinteerumiskaardi kätte ja saatis metsa. Põhjuseid võib olla väga erinevaid, miks üks või teine inimene veel orienteerumas ei käi, aga sageli toetab inimest asjatundlik julgustus ja korralik algõpe! Kui esimene samm in juba tehtud, läheb edasi kõik libedamalt. Eksida võivad ka vanad kalad, isegi maailma tipporienteerujad, seega on eksimine tegelikult alati vahva meeldejääv õppetund. Nii pajatavad paljud tipud orienteerumisest rääkides just oma põnevatest eksimistest ja sellest, kuidas leiti tagasitee!

Mais on Eestis orienteerumiskuu, mille raames toimus väga palju põnevaid sündmusi. Kuid orienteerumise hooaeg alles kogub tuure sisse, et kõik huvilised sõltumata vanusest, soost ja kehalisest vormist on oodatud tutvust tegema Eesti ühe populaarsema ja kõigile jõukohase liikumisvormiga. Transpordi puudus ei ole argument, sest näiteks neljapäevakutele väljub spetsiaalne buss ja toob inimesed tagasi ning olemas on ka lastehoid. Ei ole ühtegi argumenti enam kojujäämiseks.

Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile, Eesti Orienteerumisliidu ning Kultuuriministeeriumi eestvedamisel peetav orienteerumiskuu on läbi saamas, aga loodame, et inimesed, kel puudub orienteerumise kogemus, said julgustust tulla seda ala proovima ja need, kel on paus sisse jäänud, said innustust taas orienteerumispäevakutele naasta. Peab ka kindlasti märkama ja kiitma neid tublisid inimesi, kes igal nädalal vapralt orienteerumas käivad ja seeläbi investeerivad oma tervelt elatud aastatesse!