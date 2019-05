DELFI VIDEO: Mait Tõnisson: orienteerumisneljapäevakud viivad isegi Aegna saarele!

” Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile, Eesti Orienteerumisliidu ning Kultuuriministeeriumi eestvedamisel peetaval orienteerumiskuul on hea võimalus tutvustada inimestele jõukohaseid ja kättesaadavaid liikumisvorme ning kaasata nad korrapärasesse liikumisharrastusse.



Orienteerumisklubi TON on Harju-, Järva-, Rapla-, Lääne- ja Lääne-Virumaal orienteerumisneljapäevakuid korraldanud 1964. aastast.

2019. aastal korraldame 23 neljapäevakut igal neljapäevaõhtul: 11.aprillist kuni 12. septembrini. Igal neljapäevakul osaleb keskmiselt 550, hooajal kokku 2 300 erinevat orienteerumishuvilist, kes teevad üheskoos kokku 12 600 stardikorda.

2017. aastal koondas Eesti Orienteerumisliit kõik vabariigi orienteerumispäevakud Eestimaa Orienteerumispäevakute sarja. Ka Tallinna neljapäevakud on osa üle-eestilisest sarjast. Koos välja töötatud ühise brändi ja reklaamikampaania toel loodame osalejate arvu kasvatada kuni 20%.

Orienteerumisneljapäevak on argipäevaõhtune kogupere terviseüritus, kuhu on oodatud kõik liikumisharrastusest lugupidajad. Neljapäevakul on orienteerumisrajad nii oskajaile kui algajaile. Osalusklasse on kokku 41 alates 8-aastastest kuni 85-aastasteni.

Alla 21-aastastele on osavõtt tasuta. Seenioridele ja üliõpilastele on osavõtumaks 50% täissummast.

Orienteerumisneljapäevakud toimuvad reeglina suurtest keskustest eemal ning toovad rahvaspordiüritusel osalemise võimaluse paljudesse paikadesse koju kätte.

Iga orienteerumisneljapäevaku korraldamisse on kaasatud kümmekond inimest. Kogu hooaja vältel lööb neljapäevakute korraldamisel kaasa umbes 150 inimest. Valdav osa tööst tehakse ära ühiskondlikus korras ja neljapäevakute korraldamine on hea võimalus klubidele, sõpruskondadele ja ettevõtetele üheskoos midagi ära teha - pakkuda mõttekaaslastele orienteerumisrõõmu!

Orienteerumisneljapäevakul on osalejaile organiseeritud:

* parkimine 350-le autole

* tasuta lastehoid ja lasteala

* välikäimlad

* trükitud radadega veekindlad orienteerumiskaardid

* elektrooniline ajavõtt

* jooksvad tulemused kodulehel ja lõplik protokoll sama päeva õhtul.

* eribuss Balti jaamast 15-le päevakule

* 12 erinevat rada 41-le osalusklassile

* üle 30 kontrollpunkti metsas

* välitoitlustus

* orienteerumisõpetus uustulnukatele