DELFI VIDEO | Kaitsevägi ja EOK tähistasid Spordinädalat NATO testiga

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul oli NATO-testi päev oli väga võistluslik ja meeleolukas. „Liikumisharrastuse edendamisel on äärmiselt oluline arvamusliidrite isiklik eeskuju, tänasel NATO testil näitasid kultuuriminister Tõnis Lukas, Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, EOK president Urmas Sõõrumaa ja teised avaliku elu tegelased, et vaatamata tihedale töögraafikule on liikumisharrastus nende igapäevaelu lahutamatu osa ja seda nad tõestasid täna ka suurepäraste sooritustega NATO testil. Tihtipeale kuuleme kehaliselt passiivsetelt inimestelt põhjendust, et neil pole liikumiseks aega, aga tänased osalejad lükkasid otsitud põhjuse lihtsasti ümber – oma enda näite abil!,“ rõhutas Lusmägi.

„Tänapäevase olümpialiikumise algataja Pierre de Coubertin on öelnud, et tähtis ei ole võit vaid osavõtt, kuid täna nägin kõigil osalejatel võidukihku silmis. Inimesed, kes on igapäevatöös kõrgete eesmärkide täitmisele orienteeritud, on oluline parim olla ka spordirajal!“ lisas Lusmägi.

„Testi edukas läbimine eeldab ettevalmistust, kuid samas võiks enamus meist sarnast testi aeg-ajalt teha, et fikseerida hetkevorm,“ rääkis Lusmägi.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem märkis, et kuigi tekkis ka võistlusmoment, oli ürituse eesmärk veeta ühine sportlik hommikupoolik. „Koos NATO testi tegemine on moraalne toetus sõjaväelastele ja ajateenijatele, kes näevad, et ka teised on võimelised testi edukalt sooritama ning tekib ka võrdlusvõimalus,“ ütles Herem.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul tahtis ta spordimehena igast alast maksimumpunktid võtta. „Vaatasin enne võistlust punktitabelit, teadsin, mida tegema peab, ning sain sellega hakkama. Kõhulihaste tegemist veidi pelgasin, sest ei suuda neid väga kiiresti teha, aga tegin ära! Käisin nädala jagu eelnevalt trennisaalis. Inimesed on erinevad, kuid minu arvates võiks NATO testi läbimine olla igale tervele Eesti inimesele jõukohane. Igaüks võiks seda testi aastas paar korda läbi teha, sest nõnda saab oma füüsilist vormi hinnata. Inimesel peab mingi eesmärk olema – me võime öelda, et hakake liikuma, aga see on hea näide, kuidas päriselt oma seisundit hinnata saab. Nõnda liikudes tunned ka ennast hästi!“ jagas Sõõrumaa.

289 punkti teeninud EOK täitevkomitee liige ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart hämmastas publikut, tehes kahe minuti jooksul koguni 108 kõhulihaseharjutust. „Eks võitluskunstide esindajana ongi mul lihtne kõhulihaseid teha. Kätekõverdused on samuti harjutus, mida tihti hommikuti teen. Jooks oli aga täna väga raske,“ rääkis Kõlvart. „Mul on väga hea meel, et selline üritus korraldati, nii tihti erineva taustaga ja erinevate sportlaste vastu võistelda ei saa! Tööpäev on hästi alanud, nüüd on tore minna linnavalitsuse istungile!“

Ainsa naisena täna testi läbinud laskesuusataja, Kaitseväe spordirühma kuuluv Tuuli Tomingas sai kirja maksimaalsed 300 punkti. „Tegin esimest korda NATO testi, see oli väga tore kogemus. Mulle meeldis, et tegu polnud karmi pingutusega, vaid meil oli sealjuures ka lõbus. Kõige lihtsam oli minu jaoks kõhulihaste tegemine, praktiliselt ei tundnudki, et oleksin väga pingutanud. Kõige keerulisemad olid kätekõverdused – mul on väga pikad käed. Kaitseväe spordirühmal oli väga hea spordibaas all, trenni on omajagu tehtud,“ rääkis Tomingas.

Kaitseväe spordirühma uusim liige, kreeka-rooma maadleja Helary Mägisalu tõi samuti ära maksimumpunktid ära. „Ajateenistuses olles tegin ka kaks korda NATO testi 300 punkti peale, aga nüüd oli veidi keerulisem, sest tulin just MM-i järgselt puhkepausilt. Tänane tulemus andis enesekindlust juurde, et vorm on hea ning see oli hea treening ka sõjaväelaste MMiks oktoobris. Hakkasin pärast MMi vaikselt trenni tegema ning see üritus oligi minu Spordinädala algus. Ma ei lähe kunagi midagi poole vinnaga tegema, kuigi sain aru, et jooksus jäi mul ikka veidike varu. Usun, et iga Eesti inimene, kes vähegi kõhulihaseid või kätekõverdusi teeb ning vahel ka tervisejooksu tegemas käib, võiks sellest testist läbi saada ning iga ala pealt võivad pooled punktid tulla küll. Kui juba tippsportlasele pole 300 punkti tegemine nuuskamine, siis oleks kõigil 300 punkti saavutamine raske, aga usun, et terved inimesed naudiksid selle testi tegemist küll,“ arvas Mägisalu.

NATO testi viisid läbi Kaitseväe spordirühma liikmed Kaspar Taimsoo, Andrei Jämsä, Kirill Kotšegarov, Rene Zahkna, Timo Sild, Lauri Sild, Reino Velleste.

23.-30. septembril peetaval üleeuroopalisel Spordinädalal korraldatakse Eestis üle 1100 spordisündmuse, mille eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele eestimaalastele liikumisega seotud positiivseid elamusi ja kogemusi. Spordinädal toimub Eestis tänavu juba viiendat aastat. Rohkem infot leiab aadressil www.spordinadal.ee.