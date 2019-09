DELFI VIDEO| Gerd Kanter: Spordinädal võib muuta Sinu elu!

Gerd Kanteri sõnul on Spordinädala suurem missioon saada tervem ja liikuvam Eesti ja Euroopa. „Mõõdukas teadlik liikumine on parim investeering iseenda tervisesse, eluikka ja enesetundesse, igal inimesel on kindlasti mõni liikumisvorm, mis talle väga meeldib. Vahel on vaja mugavustsoonist välja astuda, aktsepteerida, et vahepeal on elatud mittetervislikult, liiga vähe liigutud ja valesti söödud, kuid juba esimesest sammust algab muutus! Pole mõtet põdeda, seda mida ei ole tehtud, vaid tuleb lihtsalt uuesti peale hakata ja kindlasti mitte liiga agaralt, vaid tasapisi ja soovitavalt treeneri juhendamisel,“ kinnitas Kanter.

Kanter lisas, et teda ennast inspireerib käesoleval perioodil kõige enam korvpall, mis jäi kunagi realiseerimata unistuseks. „Nüüd ongi minu peamine isiklik praktika ja treening korvpall, ega see alati tervislik pole, kuid see ala on mu suur kirg! Mu viiene poeg tegeleb ujumise ja võimlemisega ja eks ta ise valib oma ala, kuid korvpallimängu oskuse võiks temagi saada!“

Kanter kiitis meie koole: „Koolides korraldatakse lastele väga põnevaid sündmusi ja tase on väga hea, mulle on pakkunud koolides käimine alati rõõmu ning hea meelega osalen ka järgnevatel aastatel liikumist ja tervislikku eluviisi propageerivatel sündmustel!“

