DELFI VIDEO | Evely Kaasiku: tehke esimene samm ja orienteerumisest võib saada teie suur kirg!

Evely Kaasikul on silmapaistev sportlaskarjäär, mille tipphetkedeks peab ta ise 2017. aastal maailmameistrivõistlustel saavutatud 16. kohta. Kusjuures MM toimus kaks aastat tagasi siinsamas kodumaal ja just seetõttu on kodupubliku ees saavutatud tulemus eriti eredalt meeles. (Samas nendib ta, et selle tulemuse pealt on veel arenguruumi suurte sammude tegemiseks veel palju.) Tal on ka mitmeid tunnustusi : 2011 Tallinna aktiivne sporditegelane; 2013, 2014, 2015 Järvamaa parim naissportlane; 2014, 2015, 2017 Eesti parim naine orienteerumisjooksus.

Raimo Tann soe sõbralik liikumiskultuuri edendaja ja visionäär, kes viib lennukalt oma suured ideed ning liikumisalased unistused täide. Liikumine teeb meele rõõmsaks ja keha terveks, kinnitab Raimo. Käesoleval perioodil on ta aktiivne kepikõnni ja trepijooksu harrastaja, ta on Lubja küla vanem, kes tunneb oma külas väga paljusid inimesi ja talle meeldib nendega suhelda. Talle on kõige tähtsamad asjad oma pere ja lähedased.

Esmalt koolitas Evely Kaasiku põhjalikult Raimo Tanni välja ja siis mindi koos rajale, kus vajadusel sai Raimo Evely käest nõu küsida.

Palun jaga muljeid Tallinna vanalinnas toimunud linnaorienteerumise eksperimendilt, kus õpetasid Raimo Tanni orienteeruma.Milline õpilane Raimo oli?

Raimo oli väga eeskujulik õpilane. Oli rõõm näha siirast huvi asja vastu ja vastata huvitavatele küsimustele. Ja nii nagu üks orienteerumispäevak käib heade inimestega, siis oli vahva, et sai ka palju nalja.

Mis on orienteerumise olulised põhitõed?

1. Kaart on ees alati põhja-lõunasuunaliselt ja seda aitab nii ette keerata kompass – inimesel on nina alati liikumissuunas (saab ka selg või külg ees liikuda, aga see on pikas perspektiivis veidi keeruline ja aeglane), seega kaarti õigesti ees hoides tead alati, kas on tarvis minna otse edasi või keerata paremale või vasakule.

2. Rada algab stardikolmnurgas ja lõppeb finišis, punke tuleb läbida alati kaardile märgitud järjekorras (kui kaardile ei ole märgitud teisiti).

3. Punktist punkti jõudmiseks peab olema plaan ehk etapivalik, ise ei tule ükski punkt sinule vastu – nagu elus eesmärkide täitmisel!

Mis on algaja abc, mille võiks endale enne rajale minemist selgeks teha?

Kompass näitab tõtt ainult siis, kui seda hoida horisontaalselt maaga.

Värvid kaardil: hall – ehitis, helebeež – kattega tee, must – linnas sageli müürid ja aiad, metsas ka katteta teed, roheline – taimestik (mida tumedam, seda tihedam), kollane – niidetud ala (linnas muruplatsid, metsas lagendikud/põllud), valge – hea joostavusega mets.

Samas neid värve saab ka rajal õppida, sest kui oled kunagi kasvõi turismikaarti käes hoidnud, siis paljusid värve ja sümboleid on võimalik lihtsalt ümbritseva maailmaga kokku viia. Ei ole tarvis enne kaardi kättevõtmist listi pähe õppida. Tuleb kaart kätte võtta ja küll siis asjad kokku lähevad ise. Ja kui ei lähe, on palju inimesi ümber, kellelt nõu küsida.

Päevakutel on võimalik ise valida omale sobiva raskusastmega rada. Samuti on kohapeal olemas inimesed, kes saavad anda nõu ja õpetada.

Mis oli rajal eksperimendi käigus üllatavat?

Raimo viis ülikiiresti kokku kaardi ja maastiku. Mitte kordagi ei eksinud. Fakt, et Tallinna vanalinn on tuttav, võis abistada, kuid et ta teadis nii täpselt, milline maja või tee kaardil on millisel maastikul, oli üllatav. Supertöö! See näitab, et linnas orienteerumine on ka kõige alustavamale inimesele kiirelt õpitav. Loodan, et talle meeldis ja et ta tuleb uuesti.

Mida julgustavat ütled neile, kes pelgavad orienteerumise puhul kaardi lugemist?

Turismikaarti oled käes hoidnud? Siis oled juba orienteerunud. Päevakutel ja võistlustel on võimalik teha sama tegevust.Llihtsalt on tegu natukene professionaalsemalt organiseeritud üritusega.

Kuidas orienteerumisega algust teha?