DELFI VIDEO| EOK president Urmas Sõõrumaa: varu hommikul aega ja võimle kaasa!

Tunnis olid nii organite massaaž, energiakeskuste laadimine kui ka erinevad energeetilised ja füüsilised harjutused. Osalejate sõnul andis see tund väga hea enesetunde ja kehast vabanesid füüsilised ja mentaalsed pinged.

” Inimese 2/3 keharaskusest toetub vaagnapiirkonnale Urmas Sõõrumaa

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on hommikvõimlemine väga tähtis: „Päeva kvaliteet sõltub väga palju, kuidas seda alustame! Tänapäeval on paljud pidevas stressis. Stressirohke elu tagajärjel talletuvad negatiivsed emotsioonid - hirm, valu, kurbus, impulsiivsus jne ning kui sellele tähelepanu ei pööra, on läbipõlemisoht suur, lihtsa võimlemisega saab taastada oma meeltes ja kehas tasakaaluseisundi. Kuigi käesoleval aastal pöördun eelkõige nende inimeste poole, kes erinevatel põhjustel on liikumisest kõrvale jäänud, saavad selle video harjutusi kasutada ka kõik harrastajad, isegi tippsportlased,“ kinnitas Sõõrumaa.

Sõõrumaa lisas, et Spordinädala raames toimub väga palju põnevaid sündmusi, mis on hea viis uuesti liikumisharrastusega alustada või lihtsalt nautida kogu perekonnaga seltskonda ja erinevaid üritusi. „Loodan, et osavõtt on arvukas ja iga inimene leiab endale toredaid valikuid. Kuna Spordinädala sündmused on tasuta, ei ole enam ainsatki argumenti diivanile istuma jääda,“ rõhutas Sõõrumaa.

” Päeva kvaliteet sõltub väga palju, kuidas seda alustame! Urmas Sõõrumaa

Hommikuvõimlemine Urmas Sõõrumaaga:

1) Patsutamine – keha ülesäratamine patsutamise teel, paneb kehas energia liikuma.

2) Kaelapiirkonda avavad venitusharjutused

3) Puusapiirkonda avavad venitusharjutused

4) Eluliselt tähtsate oraganite energeetiline massaaž. Päevase ja öise tegevuse tõttu on organid „ladestunud üksteise otsa“ ja on energiavaeses olekus. Masseerime nad lahti ja teatud hingamistehnikaid kasutades puhastame organid ning tekitame iga organi ümber iseseisva energeetilise energiapadja.

5) Energiapunktide (tuntud kui tšakrad) aktiveerimine, loomaks harmooniat meie energiakeskuste vahel.

6) Lõdvestav lamamine

” Eluliselt tähtsad organid saavad negatiivsed või positiivsed impulsid just vaagnapiirkonnast Urmas Sõõrumaa

Osalejate kommentaarid:

Kommentaar 1: kuna minu jaoks on hommikune ringutamine võõras, siis täna sain vajalikke nippe kuidas oma keha võimlemisharjutustega virgutada.

Kommentaar 2: tunnen tihti kaelapiirkonnas pingeid. Peale Urmase hommikvõimlemist oli pea selgem ja mõte liikus kiiremini.

Kommentaar 3: hommikukohvi joomise asemel võtan nüüd ette Urmase harjutused.

” Sa oled nii nooruslik, kui liikuv on sinu selgroog Urmas Sõõrumaa

