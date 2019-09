DELFI VIDEO| Allar ja Anna Levandi: Lapsevanema eeskujust sõltub lapse liikumis- ja spordiarmastus!

” Laps peab olema seotud nii vaimse kui füüsilise arenguga ja sport on selleks parim vahend. Anna Levandi

“Lisaks saavutamisele annab sport ka hea enesetunde. Öeldakse ju, et terves kehas on terve vaim. Meie tervis sõltub otseselt, kas oleme liikuvad või mitte ja kas meie kehakaal on normis. Suhtumine söömisesse on väga tähtis. Kui soovid süüa kooki või end mõne muu hea asjaga premeerida, siis võiks samapalju liikumist juurde planeerida, et asi tasakaalus oleks. Ja nii lihtne see ongi: söömine ja liikumine peavad olema tasakaalus.” rõhutas Anna.

Peredes, kus vanemad on endised sportlased, on ka lapsed reeglina tragid ja hakkajad. „Kui vanemad ise trenni teevad ja sporti armastavad, nakatab see ka järgnevaid põlvkondi. Samas saab eeskujuks olla igaüks meist, kes me oleme aktiivsed liikujad ja soovime elada kvaliteetset elu ja anda seda edasi ka oma lastele. Tegelege oma meelisspordialadega ja te näete, kuidas lapsed hakkavad teid jäljendama. See on puhas ja lihtne loodusseadus. Võib-olla ei juhtu see kohe, aga te olete oma laste iidolid ja nad matkivad teid, isegi kui see esialgu välja ei paista. Sageli unustatakse ära, kui palju meie enda eeskuju lapsi mõjutab. Nad näevad ja jälgivad, mida me teeme, räägime ja mõtleme,” rääkis Allar.

” Liikuge ise ja teie lapsed leiavad tee liikumise ja spordi juurde

Arlet Levandi sõnul ei mõtle ta igapäevaselt, et tema ema ja isa on olnud ägedad tippsportlased. “Minu treeningute motivatsioon tuleb nüüdseks sada protsenti minust endast ja mul on isiklikud unistused ja sihid. Kunagi kui ema mind 4-aastasena jäähalli tööle kaasa võttis, mängisin peamiselt autodega, kuid eeskujud on nakkavad ja keskkond hakkab mõjutama. Uisutamisest on saanud minu kirg, see on ala, mis nõuab tugevust, kiirust ja jõudu ning annab tagasi naudingut.

Õpin Vanalinna Hariduskolleegiumis ja praegu jõuan pühenduda nii koolile kui spordile. Eesmärkide poole pürgimine on iseenesest tore ja tore on ka see, et saan täita oma unistusi just spordis!“ kinnitas Arlet.

Spordinädala patroon Allar Levandi on hetkel hasartmängufirma Paf esindaja Eestis. Anna Levandi on tuntud iluusutaja: tema suurim saavutus oli 1984.aasta maailmameistrivõistluste hõbemedal. Sarajevo olümpiamängudel sai ta 5., Calgary olümpiamängudel 8. koha. Euroopa meistrivõistlustelt võitis ta 1984., 1986., 1987. ja 1988. aastal pronksmedali. 5 korral tuli ta naiste üksiksõidus Nõukogude Liidu meistriks.

Loe veel

Spordinädalal toimub Eestis üle 1000 spordisündmuse, mille eesmärgiks on inspireerida inimesi rohkem liikuma ja tervislikult elama. Tutvustakse erinevaid liikumisvorme, korraldatakse harivaid loenguid, infopäevi, toimub avatud uste päevi spordiklubides ja stuudiotes ning palju teisi inimeste terviseteadlikkust tõstvaid üritusi.

Spordinädala patroonide seas on lisaks Allar Levandile jalgpallur Konstantin Vassiljev, ettevõtja ja kulturist Ott Kiivikas, laulja Tanja Mihhailova, näitleja Tõnis Niinemets, treener Sandra Raju ja Circle K juht Kai Realo.

Spordinädalal toimub palju põnevaid tasuta üritusi, leia endale sobiv siit https://www.spordinadal.ee/!