Aasta Spordisõbralikum Õpetaja 2019 on Mehis Merilaine

Eesti Koolispordi Liidu presidendi Lauri Luige sõnul on auhinna eesmärgiks tunnustada ja motiveerida õpetajaid, kes on südameasjaks võtnud spordi- ja liikumisharrastuse propageerimise koolides.

„Soovime eeskujuks tuua spordiõpetaja, kes oskab ja tahab teha nii kehalise kasvatuse aine kui ka spordivõistlused võrdselt huvitavaks kõikide õpilaste jaoks. Aasta Spordisõbralikuma Õpetaja auhind on tunnustus töö eest tunnis, aga ka oskuste ja pühendumuse eest koolinoorte kaasamises õppekavavälisesse sporditegevusse nii võistlustel kui ka erinevate liikumisprojektide näol,“ sõnas Luik.

Kolleegide hinnangul on Mehis Merilaine tubli õpetaja, kes teeb oma tööd hingega ja suudab jääda positiivseks ning rõõmsameelseks ka siis kui selleks võibolla väga põhjust pole. Ta on sihikindel, nõudlik, suudab lapsi ennast kuulama panna ja tal on väga-väga kõva hääl. Samas oskab kehalise kasvatuse tunni muuta põnevaks ja mõistab hästi huumorit. Ta on abivalmis, suhtleb lastega kui võrdsetega ja suudab nad tegevustesse panna.

Mehis on aktiivselt osalenud maakonnas ja vabariigis korraldatud ainepäevadel, koolituskursustel ja kehalise kasvatuse õpetajate rahvusvahelistel suvekursustel. Pikki aastaid on ta olnud tegev ja kõva arvamusliider just pallimängudes ning Pärnu Koolispordiliidu juhatuse töös. Mehis hoolib lastest ning peab lugu oma tööst ja spordist!