ÜKE mõju ja sobitumine sportlase treeningplaani

ÜKE ettevalmistuseks võib pidada nii jõusaalitreeningut kui ka rühmatreeninguid, mis enamasti ongi mõeldud üldise füüsise parandamiseks, mitte mõnel kindlal spordialal tulemuste saavutamiseks.

Loengus saab osaleja ülevaate ÜKE olemusest ning vaadatakse, kuidas see mõjutab sportlase treeningmahtu. Lektor räägib millistest komponentidest koosneb ÜKE ning kui olulisel kohal on selle juures ka jõutreening. Samuti võetakse vaatluse alla treeningu maht ning kuidas harrastajana selles orienteeruda. Siim Kelner analüüsib, millal võib treeningu maht paisuda niivõrd suureks, et sellest ei pruugigi taastuda. Osaleja saab vastuse, et kui palju ÜKE treeningu lisamine võib mõjutada kogu treeningu mahtu ning kuidas sellega tuleks arvet pidada ning ka vastupidiselt, et kas jõutreeningul ja üldfüüsilisel tegevusel on ka miinimummaht ning kas sellega võiks tegeleda aastaringselt? Lektor jagab infot, kuidas vaadelda ning hinnata jõutreeningu intensiivsust ÜKE eesmärgil. Lisaks kas alati peaks pingutama piiri peale ning kuidas vaadelda erinevaid harjutusi nende sooritamise funktsiooni jõuvektorite järgi. Otsitakse vastust, et milline võiks olla mõistlik treeningu sagedus. Lõpetuseks vaadeldakse kuidas tunda ära olukorda, kui on treenitud üle taastumisvõimelise piiri?

Lektor Siim Kelner tegutseb Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste instituudis õppejõuna ning on töötanud üle 8 aasta spordiklubis Reval Sport treenerina. Lisaks eelnevale on ametis Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidus, Eesti Jõutõsteliidus ning Les Mills Nordic AB harus koolitades uusi treenereid ning instruktoreid. On viinud ÜKE treeninguid läbi enamjaolt jalgpalluritele, tennisistidele, käsipalluritele aga ka teiste spordialade üksikutele esindajatele. On keskendunud peamiselt jõuvõimete ja lihashüpertroofia arendamisele. Erialane huvi suunatud treeningsõltuvuse ning kehakuvandi uurimisele.