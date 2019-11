Loengus leiab põhjalikumalt käsitlemist kuidas füüsiline koormus ja treening mõjuvad südamele ning millised muutuseid tõstavad esile südamelihases. Vastuse saab küsimusele mida kujutab endast nn sportlase süda ja kas sportlik tegevus võib olla ohtlik tervisele või elule. Dr Meelis Vainu, Põhja-Eesti regionaalhaigla funktsionaaldiagnostika osakonna kardioloog analüüsib loengus erinevate spordialade mõju südamele. Annab teadmisi mis võib sportlasega juhtuda suure koormusega treeningute või võistluste ajal? Räägitakse lahti miks sellised asjad üldsegi juhtuvad ning ennetavalt käsitletakse kuidas terviserikkeid vältida.

Loengus osaleja saab arstilt ülevaate, et millised on diagnostilised võimalused tänapäeval südame seisundi uurimiseks ja hindamiseks? Teoreetilisi teadmisi aitab kinnistada loengus praktilised näited elust ja doktori igapäevasest tööst sportlastega.

Südame ja spordi teemaline loeng on üks loeng Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, jne (täpne kava all).

