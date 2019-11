Spordiarst: milline on haiguste, taastumise ja sportimise mõju organismile?

Spordiarsti loengus leiab käsitlemist spordialade vahelised erinevused ja nende mõju organismile arsti pilgu läbi. Räägitakse lahti sagedasemad sportimisega kaasnevad terviseprobleemid ning vigastused. Analüüsitakse miks need tekivad ja kas on võimalik neid ennetada. Kuulaja saab vastuse, mis on ülepingutus ja ületreening - miks ja kuidas need tekivad. Arutletakse kuidas neid ära tunda ja ennetada? Mööda ei saa minna ka spordimeditsiinilistest terviseuuringutest sportlase tervise kaitseks ja kuidas seeläbi treeningud ohutuks muuta. Loengu lõpuks saab ülevaate terviseuuringute läbiviimise korraldusest Eestis.

Spordis haiguste ja taastumise teemaline loeng on üks Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, jne (täpne kava all).

Lektor Agnes Mägi on spordiarst, vanemarst ja Tartu Ülikoolis õppejõud taastusravi erialal. Ta on Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku osakonna juhataja ning viib igapäevaselt läbi noor-, tipp- ja harrastussportlaste tervisekontrolle.

Ta on Lõpetanud TÜ Arstiteaduskonna spordimeditsiini eriala ning täiendab end iga-aastaselt rahvusvahelistel konverentsidel, neid ise ka kaaskorraldades ja esinedes. Dr Mägi on töötanud spordimeditsiini erialal juba üle 30 aasta.