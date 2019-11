Saa teada kuidas saavutada keha ja vaimu tasakaal jooga abil

"Need, kes plaanivad joogaga alustada, ei tasu kindlasti karta, et joogaga alustamiseks peab hästi painduma, olema tugev või meditatsiooni ekspert. Joogastiile on erinevaid ja hea on proovida erinevaid, et leida seeläbi endale sobivaim," julgustab juhendaja Kristiina.

Jooga abil oma vaimse tasakaalu ja terve keha saavutamisest saab põhjalikuma ülevaate 12.11 loengus "Terve keha ja vaimse tasakaalu saavutamine jooga abil", mida viib läbi joogaõpetaja Kristiina Piiparinen.

Jooga teemaline praktiline loeng on üks loeng Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, jne (täpne kava all).

Lektorist: Kristiina Piiparinen on rahvusvaheliselt sertifitseeritud joogaõpetaja ja erinevate teraapiameetodite praktik. Teadlikku enesearengu teed on ta käinud viimased kümme aastat, mille jooksul läbinud mitmeid erinevaid teraapia koolitusi ning kursuseid ja praktikaid keha ning meele tasakaalustamise, enesetervendamise ja inimeseks olemise sügavama mõistmise teemadel.

Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on vaid 6 € (maksmine kohapeal, sularahas), sest loengusarja toetab osaliselt Tallinn Liigub.

Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2019 on peale seda veel 5 loengud. Need on:

19.11 Südame ja spordi vastastikune mõju - kardioloog ja spordiarst dr Meelis Vainu

26.11 Haigused, taastumine ja sportimine - spordiarst Agnes Mägi

03.12 Lihastreeningu enamlevinud vead ja õige viis - treener ja toitumisnõustaja Egle Eller-Nabi

10.12 Treeningu mõju kesknärvisüsteemile ja ajule - TLÜ professor Kristjan Port

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: https://www.tlu.ee/treeniteadlikult

