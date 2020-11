Psühholoog: Kuidas juhtida muutusi oma elutreeningutel?

Kui pikema treeningeesmärgi nimel pingutamist tabab olude sunnil 180-kraadine muutus, ei ole kohene ümberhäälestumine sugugi enesestmõistetav. Vastupidi, ootamatustega kaasneb vähemal või rohkemal määral meil frustratsiooni ja sisemine heitlus. Ometi on edasiminek kokkuvõttes ainuvõimalik samm.

Praktiline loeng muutuste juhtimisest elutreeningutel aitab mõista muutustele reageerimise psühholoogilisi tagamaid. Loengus räägime kuidas aju muutusi vastu võtab. Saab ülevaate, mis on peamised sisemised ja välimised takistused muutuste juhtimisel ning milles seisneb eduka kohanemise tuum. Samuti võetakse luubi alla võtted, kuidas juhtida häirivaid emotsioone, vabaneda mõttelõksudest. Kuidas edukamalt ümber häälestuda ja parimini toonuses püsida. Kuulaja saab enda jaoks kaasa teaduspõhiste nippide kogumi, mida oma igapäevaelus rakendada ja mille abil vaimset heaolu treenida.

Teadliku muutuste juhtimise loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Lektor Eva-Maria Kangro on psühholoog ja muutuste juhtimise nõustaja Milttonis. Ta aitab saavutada eesmärke ja püsida vaimselt vormis, rakendades psühholoogia ja kaasaegse neuroteaduse teadmisi, mida kinnitab omal nahal kogetu nii teadlase, nõustaja, koolitaja kui lihtsalt inimesena. Tema põhisuunaks on muutuste juhtimise psühholoogia - kuidas kasulikud pöörded ellu viia, takistustega toime tulla ja teotahet hoida, nii et elust ikka rõõmu oleks.

Eva-Marial on doktorikraad psühholoogias. Oma teadustöös keskendus ta eneseregulatsioonioskuste mõistmisele ja suunamisele. Ta kuulub Eesti Mentorite Koja liikmeskonda ja on üks Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni asutajatest.

