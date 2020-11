Praktikult harrastajale sportlase toitumisest ja taastumisest

Loengus saab kuulaja vastuse, milline on arukate toitumisvalikute roll treeningu kontekstis ning kuidas erinevad valikud meie organismis toimivad? Lektor räägib, aitab teha otsuseid kuidas ja millistel eesmärkidel toitumisvalikuid teha? Kas ja millised riskid toitumisega kaasneda ning kuidas neid riske vältida? Kuidas saame toitumisega kaas aidata taastumisele? Millised on kiire taastumise nipid?

Veel saab loengus käsitlust:

- Kuidas õppida ennast ja oma toitumisharjumis tundma?

- Toidu rotatsioonid.

- Tasakaalustatud toitumine.

- Veresuhkru mõju sooritus kvaliteedile.

- Vedeliku tarbimine ja selle mõju.

- Toitumine võistluse eelneval päeval, võistluspäeval ja võistluse järgneval päeval.

- Kuidas targalt väsimusest taastuda?

Praktiline toitumise ja taastumise teemaline loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Lektor Ain-Alar Juhanson on triatleet ja treener. Triatloniga hakkas ta tegelema juba aastast 1991. Juhanson on tulnud ühe korra poolpikal distantsil (1998), 2 korda olümpiadistantsil (2000, 2003) ning kaks korda duatlonis (2002, 2003) Eesti meistriks. Aastast 2002. keskendus pikematele distantsidele ning võitnud 2005. ja 2006. Lanzarote ning 2006. Uus-Meremaa Raudmehe (Ironman) võistluse. Ta on saanud Hawaii Raudmehe võistlusel 2008. 13. ja 2007. 24. koha. Juhanson korraldab aastast 2009. Baltimaade suurima triatlonivõistluse Pühajärve-Otepää triatlonit jpt triatlonivõistlusi. Lisaks on ta töötanud Eesti Kaitseväe üksik-sidepataljonis, olnud 2010-2019 MTÜ TriSmile eestvedaja ning paljude sportlaste treener. Ain-Alar Juhansonil on Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia (2018).

Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2020 on peale seda loengut veel viimased loengud. Need on: