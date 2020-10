Osale täna kohapeal või virtuaalloengus - ratturi ja triatleedi hooaja treeningplaani ülesehitus

Eesti Maastikuratturite koondise peatreener Reinpõld käsitleb oma loengus praktilisi näiteid reaalselt tööst sportlastega - nii tippsportlastega, kui harrastajatega. Analüüsitakse koos läbi terve protsess ratturi ja triatleedi hooaja treeningplaani ülesehitusest võistlusspetsiifikast lähtuvalt. Lektor käib samm-sammult läbi protsessi, millest lähtuvalt koostada treeningplaan vastavalt sportlase fenotüübile, põhivõistluse ajalisele kestvusele ning rajaprofiilile. Kuulaja saab vastuseid, kui nn eraldistarditüüpi sportlane tahab olla väga hea kriteeriumis või nn jälitussõitja eesmärk on läbida võimalikult hästi 180 km eraldistart (nt IRONMAN) - kas ja kuidas see on võimalik?

Loengus käsitletakse millised energiatootmissüsteemid meie organismis on ning kuidas need seostuvad sooritusvõimega. Analüüsitakse kuidas energiatootmissüsteemid on seotud sportlase põhivõistlusega. Vastuse saab ka küsimusele millised on erinevad (ratturi) fenotüübid? Kuidas ja millal teha õigeid ettevalmistusi võistlusteks? Kuidas ja milliseid treeninguid teha võistlusteks ettevalmistusperioodil rattaharrastajana?

Lektorist

Karmen Reinpõld on Eesti Maastikuratturite (MTB) koondise peatreener, kes teeb igapäevast koostööd maailmatasemel sõitvate Janika Lõivu ja Martin Looga. 2020. hooajast on ta spordifüsioloogi ja andmeanalüütiku rollis Eesti Laskesuusatajate koondise juures. Tema näpunäidete järgi pedaalivad ka U23 ja eliitklassi kuuluvad ratturid ning hulk harrastussportlasi. Muuhulgas paneb ta õla alla motokrossi sõitva Erki Kahro treeningute juhtimisele. Karmen on doktorant ning õpetab spordifüsioloogiat Tallinna Ülikoolis. Tema uurimisvaldkonnad teaduses on seotud sportliku sooritusvõimega vaadatuna läbi biokeemia ja füsioloogia prisma.