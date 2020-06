NOORED OLÜMPIALE | Tasuta veebiseminar "TEADUS+TIPPSPORT: Mida on võita treeningute monitoorimisest ja võimete testimisest?"

Juttu tuleb erinevatest treeningu monitooringu võimalustest ning nende kasuteguritest erinevate sporidalade lõikes, kuidas erinevad spordiarsti külastused (Tartu Ülikooli) laboris tehtud sooritusvõime testimisest ja ka sellest, kuidas treeningpäeviku süstemaatiline täitmine aitab nii treeneril kui ka sportlasel efektiivsemalt treenida. Lisaks tuuakse seminaris näiteid elust enesest.

Seminar toimub täna, 16.06 kell 14:00, ning on jälgitav SA Noored Olümpiale Facebooki lehel.

“Spetsiifilised sooritusvõime testimised ja andmete analüüs võivad sportlase treeninguid oluliselt efektiivsemaks muuta ning märgatavalt vähendada vigastuse või ületreenituse ohtu,” arvab SA Noored Olümpiale üks asutajatest Paavo Pauklin. “Paraku on need kergesti ligipääsetavad võimalused kasutuses väga väheste treenerite ja sportlaste poolt. Oleme Noored Olümpiale sportlastega teinud koostööd TÜ teadlastega ning tulemused on seni olnud väga head. Soovime seminariga täpsemalt seletada, milliseid võimalusi selline lähenemine pakub ning mida on võimalik igal treeneril ja sportlasel ise teha, et paremini andmeid oma treeningtulemuste parandamiseks kasutada,” lisas ta.

“Veebiseminaride eesmärk on teha nii Eesti kui ka teiste riikide parimad praktikad ja kogemus kättesaadavaks kõikidele Eesti sportlastele, treeneritele ning sportaslate lähiringkonnale. Nii on võimalik ka nendel, kes ei kuulu SA Noored Olümpiale stipendiaatide hulka, saada maailmatasemel nõu, soovitusi ning ka inspiratsiooni tippu jõudmiseks.” sõnas Olümpiavõtitja Gerd Kanter.

Oleme spordisõpradega asutanud Sihtasutuse Noored Olümpaile just sellele eesmärgil, et anda veelgi kiirem tõuge Eesti noorsportlaste arengusse ning tuua innovatsiooni Eesti spordi korraldusse. Suve jooksul astuvad seminarides üles nii Noored Olümpiale sihtasutusega seotud tippspetsialistid, Eesti tänased ja endised tippsportlased ning ka välisriikides resideeruvad eksperdid. Seminarid on alati tasuta ning järelvaadatavad Noored Olümpiale Youtube kanalis või Facebooki lehel. ” lisas Noored Olümpiale üks asutajatest Paavo Pauklin.