NOORED OLÜMPIALE | Kas spordimanager tagab raha ja helge tuleviku?

Veebiseminaril intervjueerib Olümpiavõitja Gerd Kanter Eesti päritolu jalgpalliagenti, Malle Koidot, kes tegutseb juba 15 aastat Inglismaal ning rahvusvahelist kergejõustikumanageri, Kadri Kallast, kes esindab agentuuri Kallas Management.

Juttu tuleb sellest mis tööd teeb spordimanager, milline on treeneri ja spordimanageri koostöö ning kas iga spordiala jaoks üldse on spordimanagere. Lisaks saame teada mis maksab spordimanageri teenus, mille põhjal oma kliente valitakse ja kuidas seda ametit õpitakse.

Kogu seminari vältel saab osalejatele esitada ka küsimusi.

“Spordimanageri töö kõlab glamuurselt küll, aga väga vähesed teavad tegelikult, et mida see töö endast kujutab, millist kasu võib see sportlasele tuua ning kellele see teenus üldse kättesaadav on. Loodan, et antud seminariga saame nii mõnegi sportlase kui ka treeneri jaoks kasulikud olla ja neile midagi selles vallas õpetada,” sõnas SA Noored Olümpiale üks asutajatest Paavo Pauklin.

Seminar on jälgitav SA Noored Olümpiale Facebooki lehel kui ka siin.

“Veebiseminaride eesmärk on teha nii Eesti kui ka teiste riikide parimad praktikad ja kogemus kättesaadavaks kõikidele Eesti sportlastele, treeneritele ning sportaslate lähiringkonnale. Nii on võimalik ka nendel, kes ei kuulu SA Noored Olümpiale stipendiaatide hulka, saada maailmatasemel nõu, soovitusi ning ka inspiratsiooni tippu jõudmiseks.” arvab Olümpiavõtitja Gerd Kanter.

"Oleme spordisõpradega asutanud Sihtasutuse Noored Olümpiale just sellele eesmärgil, et anda veelgi kiirem tõuge Eesti noorsportlaste arengusse ning tuua innovatsiooni Eesti spordi korraldusse. Suve jooksul astuvad seminarides üles nii Noored Olümpiale sihtasutusega seotud tippspetsialistid, Eesti tänased ja endised tippsportlased ning ka välisriikides resideeruvad eksperdid. Seminarid on alati tasuta ning järelvaadatavad Noored Olümpiale Youtube kanalis või Facebooki lehel. ” lisas Noored Olümpiale üks asutajatest Paavo Pauklin.