Mis on lihastreeningu enamlevinud vead ja õige viis?

03.12 loengus „Lihastreeningu enamlevinud vead ja õige viis" annab ülevaate oma ala tunnustatud treener ja toitumisnõustaja Egle Eller-Nabi milliseid kehakoostise, liikuvuse, lihasteste, isiksuse teste teha enne treeningkavade koostamist ja mis infot see treenitavale annab. Näiteks Neurotransmitter profiili arvestamine treeningute planeerimisel on üks uudsemaid lähenemisi treeningkavade koostamisel - aga kuidas seda kasutada. Lektor toob profiili tulemusi: millist tüüpi kavad sobivad treenitavale ning kui kiire kohanemisega on treenitav. Egle Eller-Nabi selgitab, miks on algkaardistus oluline sobiva treeningkava koostamisel.

Loengus otsitakse vastust küsimusele, mis on olulised parameetrid treeningkavas. Palju vaja teha kordusi, millises tempos, palju pause ja kui palju seeriaid. Egle Eller-Nabi on täheldanud, et üks enamlevinum viga on mitte kasutada kavades temposid millega ühte kordust sooritatakse. Aga miks on see oluline ja kuidas aitab oluliselt kaasa kiiremalt progressile on planeeritava loengu üheks teemaks. Kuulaja saab vastuse, milline peaks olema iga nädal progress ning kuidas progressi kaardistada. Millal vahetada treeningkava ning kuidas valida harjutusi kavasse? Mis roll on taastumisel ning milliseid taastumise meetodeid kasutada? Lektor on täheldanud, et just taastumine on teema millele ei pöörata tähelepanu, aga selles peitubki just progressi võti suuresti.