Millised on hea une tehnikad?

Uni ja sport on õigesti tarvitades loomulikud tervist ja nooruslikkust alahoidvad „ravimid". Tervislikuks sportimiseks on oluline hinnata enda uneärkveloleku tüüpi. Olulist enesekohast teavet saab unepäevikust.

Loengus „Hea une tehnikad" selgitatakse unefüsioloogiat, kuidas uni on kaitsva toimega Alzheimeri tõve ennetamisel. Lektor käsitleb unehügieeni ehk sellest, millised on und soodustavad toimetused enne voodisse minekut. Unearst aitab leida vastuseid: milline on üldsegi piisav kogus und, milline on mõju teatud tunnine uni ning mida teeb vähene uni meie keha ja vaimuga. Kuidas ja mil moel on toitumisvalikud seotud unekvaliteediga. Lektor arutleb kas HIIT treening on unele hea või halb. Kuidas üldsegi hiline sportimine mõjutab meie und? Mis kellaaegadel on mõistlik sportida arvestades une vajadust?

Kindlasti tuleb juttu une keskkonnast ja erinevatest nutiseadmetest ning nende mõjust unele (rakendused, seadmed). Kuulaja saab ülevaate hiljuti avaldatud une ja sportimist käsitlenud teadusuuringute tulemustest.

Unearsti loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Dr Heisl Vaher lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, omandades kõrva-nina-kurguarsti eriala. Ta on Eesti Unemeditsiini Seltsi president. Lisaks omab ta täiendavat pädevust unemeditsiini spetsialistina. Dr Vaher on teadmisi regulaarselt täiendanud USA, Prantsusmaa ja Saksamaa unemeditsiinile keskendunud kliinikutes. On kirjutanud mitmeid erialaseid ja populaarteaduslikke artikleid unemeditsiini ja kõrva-nina-kurguhaiguste teemal. Erialaselt pakub talle huvi unemeditsiiniline vaatenurk tervisele ja heaolule üldisemalt. Kliinilises töös omab ta pikaajalist kogemust uneaegsete hingamishäirete ravis nii lastel kui täiskasvanutel.