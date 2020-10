Kuidas kodukontor saada ja spordikoormust kasvatada lihaspinge vabalt

Delfi Sport RUS

Katre Lust-Mardna, harjutused kontorirottidele Foto: Tiit Blaat

Suur osa kontoris töötajatest on koroonaviiruse tõttu sel aastal töötanud kodukontoris. Seetõttu on kasvanud kaebused kaela- ja õlavõõtme valulikkusele. Teiseks tõid liikumispiirangud jooksuharrastuse tõusu, mis omakorda tõi kaasa lihaspingete ja alaseljavalude kasvu. Seda kõike saab füsioterapeudi Katre Lust-Mardna sõnul aga vältida. N-ö ideaalset tööasendit pole, aga parim asend on alati järgmine asend.