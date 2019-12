Kristjan Port: Milline on treeningu mõju kesknärvisüsteemile ja ajule?

Eelnevast tulenevalt järelikult peaks kehalise töö kordumine omakorda kajastuma ka aju talitluses. Selle efekt on kindlasti olemas ja see on enamasti kasulik meie kehale. Meie vaimne töövõime ja tervis on kujunenud üha olulisemaks väljakutseks tööealisele elanikkonnale, aga ka kõigi vanusegruppide heaolule üldisemalt. Loengus otsib professor vastust: kuidas mõistuse organile rohkem kasu ammutada lihaseid treenides? Teoreetilisi teadmisi aitab kinnistada loengus praktilised näited elust ja tema igapäevasest tööst sportlastega.

Treeningu mõju kesknärvisüsteemile ja ajule on viimane selle sügise loeng Treeni teadlikult loengusarjast. Loeng toimub Tallinna ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones.

Lektorist: Kristjan Port on Tallinna Ülikooli Looduse- ja Terviseteaduste Instituudi spordibioloogia professor. Lisaks töötab Kristjan Port teadmussiirde ettevõttes Curonia Research, osaleb rahvusvahelistes tervishoiu ja infotehnoloogia projektides, teeb Raadio 2 tehnoloogiakommentaare saates Portaal. Samuti on ta olnud Eesti Sporditeadlaste Seltsi juhataja, Eesti Olümpiakomitee kutsekomisjoni juht ja Eesti Olümpiaakadeemia liige.

Loeng algab mugavalt peale tööd kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksmine kohapeal, sularahas).

Soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: https://www.tlu.ee/treeniteadlikult