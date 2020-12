Kristjan Port: kas ööpäeva rütmi eest saab põgeneda või peab alluma?

Koos tegutsedes kasutatakse sama ressurssi tõhusamalt ja tehakse rohkem. Põhimõte jääb alles sõltumata kas koostööd teevad inimesed või neid moodustava rakud. Antud koostöö eeldab koordinatsiooni.

Meiega kaasa liikuv aeg on levinuim koordineerimise mehhanism. Olgu see kell randmel, tööpäeva lõppu tähistav kell 17, tehasevile või hoopistükkis kirikukella löögid, oli see kõik juba ammuilma rakkudes kasutusel. Igas rakus on oma kellamehhanism ja keha valitseb ka üldisem ajajuht. Inimese eesmärk on tervise ning töövõime vajadusteks koordineerida kudede ja organite tööd. Aga siin jällegi kohtuvad kaks kellade kultuuri - inimese välise maailma ja tema rakkude maailm. Võibolla hirmutav on ette kujutada sotsiaalse elu segadust kui inimeste kellad näitavad erinevat aega. Aga aina enam vähem või üldsegi mitte mõeldakse sellele kuidas oma ajas toimetades ohustatakse rakkude töökorraldust. Samas tagajärgi pannakse tähele - ülekaal, väsimus, töövõime langus ja halvenev tervis. Kõigest eelnevast saab kuulaja loengus ülevaate ning reaktsioonina räägitakse ajastatud toitumisest, puhkamise eri vormidest ning unest, töö paigutamisest lühematesse perioodidesse jne.

Ööpäeva rütmi teemaline loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loeng toimub 08. detsembri teisipäeva õhtul ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loeng algab kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Lektorist: Kristjan Port on Tallinna Ülikooli Looduse- ja Terviseteaduste Instituudi spordibioloogia professor. Lisaks töötab Kristjan Port teadmussiirde asutuses Curonia Research, osaleb rahvusvahelistes tervishoiu ja infotehnoloogia projektides, teeb Raadio 2 tehnoloogiakommentaare saates Portaal. Samuti on ta olnud Eesti Sporditeadlaste Seltsi juhataja, Eesti Olümpiakomitee kutsekomisjoni juht ja Eesti Olümpiaakadeemia liige.

Soovitame aegsasti registreerida loengule, sest koroonaviiruse leviku piirangute tõttu lubatakse 2020. saali poole vähem inimesi. Kohapeal osalemisel osaleja kannab maski. Eelistatuna kutsume osalema veebiloenguna, sel juhul tuleb oma soov edastada registreerimisel ning tasuda esitatud arve alusel ülekandega enne loengu toimumist.