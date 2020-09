Kiivikase loeng: Kuidas targalt jõusaalis treenida?

Loengus osalejana saad vastused küsimustel:

Kuidas saada aru, milline treeningkava sobib mulle?

Harjutuste tehniliselt korrektset sooritust ning mida see mõjutab?

Miks peab lihas puhkama?

Kui kaua võiks sama kava järgi treenida?

Kuidas peaks koormust tõstma? Kui palju peaksid trennis pingutama?

Kas kardio või jõutreening mõjub vööümbermõõdule paremini?

Millal kardio treening muutub rasvapõletuseks?

Kas lihaste kasvatamine või rasvaprotsendi vähendamine? Jms

Jõusaali treeningute praktiline loeng toimub Tallinna Ülikooli Räägu õppehoones (Räägu 49, Tallinn) 29. september, algusega kell 18.00. Loengu pikkus on orienteeruvalt 1,5 tundi. Osavõtutasu on 8 eurot (maksmine kohapeal, sularahas). Oma osalemissoovist anna palun teada registreerimise vormil: https://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Ott Kiivikas on kulturist ja sporditegelane. Omab Eesti Kulturismi ja Fitnessi liidu poolt väljastatud kulturismi ja fitnessi treeneri IV taset. Samuti omab head praktilist kogemust tänu 18. aastasele staažile kulturismis kui võistlusspordis. On nõustanud paljusid Eesti erinevaid tippsportlasi, teinud koolitusi ja seminare nii alaliitudele kui tavainimestele. Kuulub EKFL Kutsekomisjoni, kes atesteerib ja koolitab jõusaali ja fitness treenenereid. EKFL parim sportlane ja aasta treener (2006 - 2010). Tema viimane erialane saavutus on 2020. välja antud teos "Targalt toitumise ja treenimise käsiraamat".

Käesolev loengusari "Treeni teadlikult" sügis 2020 on suunatud spordiga alustavatele ja sportivate inimesele, treenerile, füsioterapeudile, perearstidele ja -õedele, lapsevanematele jt, kes on huvitatud praktilistest teadmisest, kus sel aastal on fookuses tervis, toitumine, treeningkoormuse optimeerimine ja taastumine, ajutreening ja hea une tehnikad. Erialaloenguna sel aastal on üks loeng ratturitele hooaja treeningplaani ülesehitusest. Veel käsitletakse praktiliste lektorite poolt süvalihaste treenimist kui ka ÜKE harjutusvara vajalikust, muutustega mõttetasandil toime tulemisest ning nende roll on ööpäeva rütmil tegevustel. Kokku on sarjas 11 loengut iga teisipäev kuni detsembri alguseni. Registreerida võib kõigile või valitud huvipakkuvatele loengutele üksinda, sest iga nädal on iseseisev teema.