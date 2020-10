Juba teispäeval räägib füsioterapeut: kuidas treenida progresseeruvalt ja taastuda?

Loengus räägitakse milliste kaebustega pöörduda füsioterapeudi poole ja millal eelistada ortopeedi vastuvõttu. Kas füsioterapeudi vastuvõtt saab kiirendada taastumist? Kuulaja saab ülevaate kuidas treenida progresseeruvalt kuid samas optimaalselt. Saab konkreetseid soovi milliseid taastumise vahendeid kasutada ning kuidas seejuures hinnata ise oma taastumise seisundit. Kuulaja saab ka vastuse, et millal on õige aeg uueks koormuseks ja kuidas treeningkoormusi taastada iseenda jaoks.

Eestis pöörduvad inimesed liiga vähe füsioterapeudi juurde, sest tihti mõeldakse, et massöör teeb sama, nö manuaalteraapia ära. Tegelikult on füsioterapeutiline ravi palju laiem ja pigem järgmist vaevust ennetav. Näiteks on füsioterapeudist abi kui on pinged kaelas ja seljas, ebamäärased valud liigestes - nendega peaks tegelema ning mitte oodata, et ehk lahenevad iseenesest. Öeldakse, et füsioterapeut aitab inimese jalgadele, olgu selleks siis vigastus spordist, kukkumine talvel libedaga või operatsioonijärgselt. Näiteks kui inimesel on tekkinud jõutreeningu järgselt põlvevalu, siis füsioterapeut viib esmakohtumiselt läbi hindamise, et välja selgitada, miks on valu tekkinud. Siis, vastavalt põhjusele, koostab tegevusplaani, mis sisaldab nt manuaalteraapiat, spetsiifilisi harjutusi, vajadusel jõuharjutuse tehnika korrigeerimist, vahel elektriravi, ortopeedi sekkumist ja pikema perspektiivis tuleviku tarbeks nõuanded, kuidas edaspidi põlveprobleeme vältida. Seega tekib küsimus kas füsioterapeudi vastuvõtt saab kiirendada taastumist? Viimastele küsimustele annab vastuse spordile spetsialiseerunud füsioterapeut Priit Ailt oma teisipäevases loengus.

Füsioterapeudi loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Füsioterapeut Priit Ailt on hariduselt spordi füsioterapeut, töötab Füsioteraapia Kliinikus ja on Eesti Jalgpalli Liidus ning varasemalt töötanud nii Eesti Ujumisliidu kui Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juures. Omab üle 20-aastast kogemust triatlonis, on mitmekordne Eesti Meister erinevates vanuseklassides ja distantsidel. Ta on Tripassion Triatloniklubi asutaja ja üks eestvedajatest ning peatreener. Priidu viimaste aastate parim sportlik saavutus on M35 Euroopa Meistritiitel olümpia triatlonis.