Juba teisipäeval rattaspordi loeng Karmen Reinpõllult

Eesti Maastikuratturite koondise peatreener Reinpõld aitab loengus otsida vastuseid küsimustele:

- kuidas ja millal lõpetada rattasõidu hooaeg sügisel?

- kuidas ja kui palju puhata ülemineku perioodil?

- millal alustada uue hooajaga?

- kuidas ehitada üles treeningplaan algavaks hooajaks?

- kas talv on puhkamiseks ja/või madala intensiivsusega treeninguteks?

- milliseid treeninguid teha talvisel ettevalmistusperioodil? jt

Rattasõidu hooaja loeng on üks kolmeteistkümnest Treeni teadlikult sügis 2019 loengusarja loengust, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Kõik loengud algavad kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on 6 € (maksta saab kohapeal, sularahas).

Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, tervisekontroll, hormoonid, mikrobioom, jooga jne.

Lektorist

Karmen Reinpõld on Eesti Maastikuratturite (MTB) koondise peatreener, kes teeb igapäevast koostööd maailmatasemel sõitva Janika Lõivuga. Ta on Eesti Triatloni ja Jalgratturite Liidu kutsekomisjonide eestvedaja. Ta Tallinna Ülikooli doktorant ning töötab kinesioloogia laboris tehnilise spetsialistina.