Juba teisipäeval räägib treener harrastussportlastele lihastreeningu vigadest ja õigetest viisidest

Oma treeneri töös Egle Eller-Nabi on täheldanud, et eduka treeningtulemuse tagab personaalne lähenemine, progressi jälgimine ning õigel ajal muudatuste sisseviimine. Lihastreeningute puhul on oluline osata õigesti kaardistada algne olukord, seades endale üksnes lõppeesmärk. Lähteandmete väljaselgitamisel tekib küsimus, et milliseid teste ja kas üksnes füüsilisi näitajaid tasuks koguda. Kui on teada, et ei ole olemas treeningkava mis sobiks kõigile, siis kuidas valida sobivat? Kuidas õigesti eesmärgistatud lähteandmetega on võimalik sobiv treeningkava endale luua?

Näitena avastatakse Neurotransmitter profiili treeningkavade koostamisel. Lektor toob profiili tulemusi: millist tüüpi kavad sobivad vastavalt treenitava kohanemisele ning miks on algkaardistus oluline sobiva treeningkava koostamisel.

Egle arvates on üks enamlevinum viga mitte kasutada kavades temposid korduste sooritatamisel. Aga miks on see oluline ja kuidas aitab oluliselt kaasa kiiremalt progressile on loengu üheks teemaks. Kuulaja saab vastuse, milline peaks olema iga nädal progress ning kuidas progressi kaardistada. Millal vahetada treeningkava ning kuidas valida harjutusi kavasse? Mis roll on taastumisel ning milliseid taastumise meetodeid kasutada? Lektor on täheldanud, et just taastumine on teema millele ei pöörata tähelepanu, aga selles peitubki just progressi võti suuresti.