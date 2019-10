Juba teisipäeval räägib toiduteadlane seedetrakti mikroobikooslusest, toitumisest ja liikumisest

Mikrobioomi loeng on üks loeng Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool ja toetab Tallinn Liigub. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, tervisekontroll, jooga jne (täpne kava SIIN).

Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on vaid 6 € (maksmine kohapeal, sularahas). Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine esmaspäeva õhtuni: https://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Lektor Kaarel Adamberg on hariduselt bio- ja toiduainete tehnoloog. Ta teeb oma teadustööd Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK) ning Taltechis (toonases Tallinna Tehnikaülikoolis). Tänaseks on ta jõudnud seedetrakti keerukate mikroobikoosluste uurimiseni ning on Eestis valdkonna üks eestvedajaid.